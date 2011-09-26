-Bürokraside kadın yönetici talebi TBMM (A.A) - 26.09.2011 - Bürokraside üst düzey yönetici konumundaki erkeklerin oranı yüzde 93'e ulaşırken, kadınlarda bu rakamın yüzde 7'de kaldığı bildirildi. Kadın Yönetici ve Kadın Çalışanlar Dayanışma Derneği (KAYÇAD) tarafından yaptırılan ''Kadın İşgücü Dağılımı'' konulu araştırma, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e sunuldu. ''Kadınların yönetici konumuna ulaşabilmek için girdiği mücadele ve kendini ispatlama zorunluluğunun erkeklerden daha fazla olduğu'' belirtilen araştırmada, ''Herşeyden önce kadın, çalışma yaşamı ile aile yaşamını dengelemek zorunda kalmakta ve çocuklarıyla ilgili sorumluluklarını da yerine getirmektedir. Üst düzey yönetici konumunda çalışan kadınların belirli bir düzeyden sonra yükselmelerini sekteye uğratan faktörler oldukça fazladır. Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yöneticiliklerde, kurul, komisyon ve komitelerde de kadınların temsil düzeyinin düşük olduğu görülmektedir'' denildi. TÜİK verilerinden de faydalanılan araştırmada, bu tabloya rağmen Türkiye'de ''uzmanlık'' gerektiren mesleklerde kadın katılım oranının oldukça yüksek düzeyde olduğu vurgulanarak, profesörler arasında kadın oranının yüzde 27.4, doçentler arasında yüzde 31.6, öğretim görevlileri arasında ise yüzde 38,5 olduğuna dikkate çekildi. Üniversitelerin sadece 8'inde kadın rektör görev yaptığına işaret edilen araştırmada, mimarların yüzde 39'unun, avukatların yüzde 36'sının, bankacıların yüzde 50'sinin, polislerin ise yüzde 5,6'sının kadın olduğu ifade edildi. Araştırmada yer alan Devlet Personel Başkanlığı, Aralık 2010 yılı verilerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin yüzde 34'ü kadın, yüzde 66'sı erkek. -Sadece 1 kadın vali- Bürokraside üst düzey yönetici konumundaki kadın oranının oldukça düşük olduğu belirtilen araştırmada, şunlar kaydedildi: ''Üst düzey konumundaki erkeklerin oranı yüzde 93 iken kadınların oranı yüzde 7'dir. Bürokrasinin önemli bir alanı olan ve bütün dünyada erkeklerin egemen olduğu diplomatik görevlerde Türk Dışişlerinde görev yapan 110 büyükelçimizden 11'i kadındır. Ülkemizde ne yazık ki sadece bir kadın vali bulunmaktadır. 464 vali yardımcısından sadece 10'u kadındır. 801 kaymakamın ise sadece 13'ü kadındır. 261 kaymakam adayının sadece 8'i kadındır.'' Araştırmada, bakanlıklarda 78 erkek müsteşar yardımcısına karşılık 2 kadın müsteşar yardımcısının görev aldığı belirtildi. Kurumlar ve bakanlık bünyesinde görev yapan genel müdürlerin 9'unun kadın olduğu ifade edilen araştırmada, 460 genel müdür yardımcısının 44'ü, 2 bin 569 daire başkanın ise 302'sinin kadın olduğu kaydedildi. Araştırmada, yargıda ise savcıların sadece yüzde 5.2'sinin, hakimlerin ise yüzde 28'nin kadın olduğu ifade edildi.