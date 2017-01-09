"Bürokraside Fethullahçıların yerine ülkücüler getirilecek"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bürokraside açığa alınanların yerine ülkücülerin getirileceğini savundu. MHP ile AKP'nin her alanda koalisyon yaptığını iddia eden Tezkan, "FETÖ’cüler devletten temizleniyor. Onların boşalttığı alanlara MHP’ye yakın ülkücü kadrolar yerleştirilecek. AKP’nin elinde Milli Görüş’ten gelip o yerleri dolduracak kadro yok. 2002’de AKP, ‘Cemaat’le bu sebeple otaklık yapmıştı. AKP-Cemaat koalisyonu 2013’e kadar devam etti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP-MHP büyük koalisyonu kuruldu" diye yazdı.

Mehmet Tezkan'ın "AKP-MHP büyük koalisyonu kuruldu" başlığıyla yayımlanan (9 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Post-başkanlık diye adlandırılan modele geçişin ilk adımı bugün atılıyor..

AKP’li ve MHP’li vekillerin oylarıyla anayasa değiştirilecek..

Değişiklik iki aşamalı..

Birinci aşama referandumdan evet oyu çıkarsa hemen uygulamaya konulacak..

Nedir o?

Partili Cumhurbaşkanı modeli..

Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP Genel Başkanı olacak..

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İkinci aşama 2019’da iki seçimin aynı anda yapılmasıyla yürürlüğe girecek..

Seçilecek cumhurbaşkanı çok büyük yetkilerle donanacak.. Ülkeyi tek başına, Meclis’e ihtiyaç duymadan yönetebilecek..

Bu sebeple AKP’liler tam başkanlık diyor..

Ben post-başkanlık diyorum..

Başkanlıktan da öte..

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Bu modeli iktidar partisinin neden istediği belli.. Anlaşılır gerekçeleri var..

Aşağı yukarı şöyle:

Cumhurbaşkanı, bizim doğal liderimiz.. Zaten onun sözünden çıkmıyoruz.. Bir dediğini iki etmiyoruz..

Cumhurbaşkanı, aracı kullanmadan ülkeyi doğrudan yönetsin diye bu modeli istiyoruz..

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Peki MHP’nin gerekçesi ne?

MHP açısından değişiklik mantıklı görünmüyor..

Çünkü bir başka partinin işine yarıyor..

Çünkü bir başka partinin liderini yetkiyle donatıyor..

Eee.. Hal buysa

Devlet Bahçeli, başkanlık sistemine geçilmesini neden istedi?

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Nedeni şu..

AKP ile MHP büyük koalisyon kurdu.. Sadece siyasi alanda değil, her alanda.. Devletin her kademesinde..

Şöyle izah edeyim..

Fethullahçıların boşluğunu ülkücüler dolduracak..

Yargıda, askerde, poliste, istihbaratta, eğitimde, sağlıkta, kısaca bürokraside..

Ama özellikle poliste..

FETÖ’cüler devletten temizleniyor.. Onların boşalttığı alanlara MHP’ye yakın ülkücü kadrolar yerleştirilecek..

AKP’nin elinde Milli Görüş’ten gelip o yerleri dolduracak kadro yok..

***

2002’de AKP, ‘Cemaat’le bu sebeple otaklık yapmıştı..

AKP-Cemaat koalisyonu 2013’e kadar devam etti..

15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP-MHP büyük koalisyonu kuruldu..

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Dikkat ederseniz anayasa değişikliği devletin cumhurbaşkanı tarafından yeniden yapılandırmasına da imkan tanıyor..

Yeni devlet modelinin taşıyıcı kolonları AKP-MHP ittifakının kadroları olacak..

Bunun ilk adımı 2019 seçimleri..

Görürsünüz; AKP-MHP ortak listeyle sandığa gidecek..

Güç birliği yapacaklar..