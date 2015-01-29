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Bürokrasi mağduru küçük Ekin için change.org’da imza kampanyası

Bürokrasiyle mücadele eden 7 yaşındaki mps hastası Ekin 6 aydır ilaç alamıyor

29 Ocak 2015 18:29

Sağlık Bakanlığı ve SGK arasındaki bürokrasi yüzünden 6 aydır ilaç alamayan Ekin Miray için change.org’da imza kampanyası başlatıldı. Binlerce kişinin imzaladığı kampanyaya destek sürüyor.

7 yaşındaki mps hastası Ekin Miray, 6 aydır bürokrasi sebebiyle ilaç alamıyordu. Bu hastalık yüzünden 12 yaşındaki Beytullah Hakyeri de hayatını kaybetmişti.

200 binde bir görülen bu hastalığın tedavisi için enzim tedavisi gerekiyor. Tedavi için Vimizim adlı ilaç gerekiyor. Ancak sağlık Bakanlığı ve SGK arasındaki bürokrasi yüzünden Ekin Miray 6 aydır ilaç alamıyor. Türkiye’de yaklaşık 250 çocukta bu hastalık görülüyor.

Kampanyayı imzalamak için tıklayınız

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