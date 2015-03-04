Bürokrasi can aldı

Türkiye’de tedavisi yapılamadığı için Stockholm’deki Hastaneye sevk edilen lenf kanseri hastası 25 yaşındaki Sibel Gökdam, sevk raporu onay işlemlerini beklerken hayatını kaybetti. Genç kadının eşi 32 yaşındaki Mustafa Gökdam, “İşlemlerin hızlanması için çalmadık kapı bırakmadım. Başka insanlar bu şekilde bürokrasiyi aşmaya çalışırken ölmesin” diyerek isyan etti.

Adana’da dört yıl önce evlenen ve üç yaşında bir oğulları olan Gökdam çifti, Mustafa Gökdam, bir otelde işçi olarak çalışmaya başlayınca Antalya Manavgat’a taşınmıştı. Aile kötü haberi burada aldı, boğazında Ağrı ve şişlik hisseden Sibal Gökdam’a Manavgat Devlet Hastanesi’nde lenf kanseri tanısı konuldu.

Zor bir operasyon geçirdi

Memleketleri Adana’ya dönen Gökdam çifti, tedavi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne başvurdu. Burada bir ay önce yapılan operasyonda Sibel Gökdam’ın kanserli hücrelerin yapıştığı nefes borusunun 5 santimetrelik kısmı alındı. Yüksek enfeksiyon riski taşıyan Sibel Gökdam, nefes borusu açık kaldığı ve kemoterapi gördüğü için yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastane Genel Cerrahi Servisi’nde 3 kişiden oluşan tıbbi kurul, durumu kritik olan Sibel Gökdam’a daha etkin bir tedavi için yapay solunum borusu nakli gerektiği ancak bu işlemin henüz Türkiye’de yapılamadığına ilişkin bir rapor verdi.

İki haftada onay gelmedi

Raporda, Sibel Gökdam’ın refakatçisiyle birlikte İsveç’in Stockholm kentindeki Karolinska Üniversitesi’ne sevki uygun görüldü.

İsveç’te tedavi görmelerine ilişkin aldıkları raporun sağlık Bakanlığı’nca onaylanabilmesi veSGK’nın da tedavi masraflarını üstlendiğini gösteren teminat verebilmesi için Sibel Gökdam’ın dosyası, 2 hafta önce ’hakem hastane’ olarak görünen Ankara Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Oradan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yönlendirilen dosyayı inceleyen heyet ’hastanın gelmesi gerekir’ dedi. Ancak Sibel Gökdam, hastaneye gidemeden geçen hafta hastanede yaşamını yitirdi.

Onay ve sevk işlemlerinin uzamış olmasına isyan eden Mustafa

Gökdam şunları söyledi:

“Bürokratik işleri halletmeye çalışırken eşim öldü. Eşim geri gelmeyecek ama başka insanlar bu şekilde bürokrasiyi aşmaya çalışırken ölmesin. Onay sürecinin 2 aydan fazla devam edeceği söylendiği için çalmadık kapı bırakmadım ama sonuç alamadım.”