Büro Emekçileri Sendikası: Kamuda Koronavirüs’e karşı önlemler yetersiz

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), yeni tip Koronavirüs’e (Kovid-19) karşı dezenfekte işlemlerinin yapılmadığı veya geciktirildiğine dikkat çekerek bir an önce önlem alınmasını, kamuda dönüşümlü çalışma düzenine geçilmesini istedi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, BES, Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, kamuda örgütlü oldukları işyerlerinde yaşananlara dikkat çekti. Önlem kararlarının bir kısmının halen uygulanmadığına işaret edilen yazıda, “Özellikle hizmet binaları, yemekhaneler, servis araçları, tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında hijyen sağlamaya yönelik dezenfekte işlemlerinin yapılmadığı veya geciktirildiği, mükelleflerin binalara girişlerinde kısıtlamaya gidilmediği, her ne kadar gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi nisan sonuna kadar ertelenmiş ise de vergi mükelleflerinin halen elden işlem yapmak üzere vergi dairelerine müracaat ettikleri gibi eksikliklerin devam ettiği bilgisi genel merkezimize ulaşmaktadır” denildi. Sendika, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı bütün birimlerde hijyenin sağlanması için daha fazla gecikme yaşanmadan dezenfekte işlemlerinin yapılmasını istedi. Vergi mükelleflerinin kurum içerisine girmesine gerek kalmadan iş ve işlemlerini yapabileceğine dair çağrıların yoğunlaştırılmasını talep eden BES, “Vergi dairelerinde çalışan büro emekçileri için dönüşümlü çalışma düzeninin bir an önce hayata geçirilmesi, dönüşümlü çalışma konusunda uygulama birliğinin sağlanması, hizmet binalarının girişlerine risk grubunda bulunanların tespit edilebilmesi için termal kamera vb. önlemlerin alınmasını talep ediyoruz” denildi.

"İdari izin verin"

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Enerji-Sen de, Cumhurbaşkanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, virüsün yayılmasının kamu çalışanlarını zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Yazıda, maden ocakları, kömür işletme sahaları, hurda işletme sahaları, enerji üretim ve iletim çalışanları, şeker ve çay üretim fabrikaları çalışanlarının da yaşananlardan olumsuz etkilendiğine işaret edildi. Bu nedenle de kamu hizmetleri aksatılmadan, zorunlu görevlerin dışında kalan personelin idari izinli sayılmaları talep edildi.