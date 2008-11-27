Büro çalışanlarının en çok boynu ağrıyor

KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Çan, Farabi Hastanesi büro çalışanlarının anatomik ölçümlerinin, mevcut kas iskelet şikâyetleri ile ilişkisinin araştırılması amacıyla 172 sekreter ve büro personelinin katıldığı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.Çan, çalışma ortamında iş görenlerin 4'te 3'ünün oturarak çalışmasına ve oturma yerleri konusunda birçok araştırma yapılmasına rağmen, büyük çoğunluğunun hâlâ kötü tasarlanmış, genellikle çok yüksek ve rahatsızlık veren sandalye ve koltuklarda oturduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çan, "Kötü tasarlanmış bu işyerlerinde çalışmaya bilgisayar kullanımındaki artış da eklenince, sağlık sorunlarında önemli artışlar olmuştur." dedi. İşle ilgili kas iskelet sistemi hastalıklarının azaltılması için kişinin değil, işin kişiye uydurulmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Çan şunları söyledi: "Yükseğe uzanarak çalışma, tekrarlı hareketler, oturma sırasında uygunsuz beden duruşu, baskı, yorgunluk ve aşırı güç uygulamayı gerektiren çalışmalar gibi eylemleri olabildiğince azaltacak iş düzenlemeleri yapılmalıdır. İnsana uygun iş kuralları uygulanmalı, insanın fiziksel ve ruhsal sınırları göz önüne alınmalıdır."