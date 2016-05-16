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Yaşam

Burnuyla yazdığı kitabı 7 yılda bitirdi

'Serebral palsi' hastası Mustafa Erol, kitabında engellilerin karşılaştıkları zorlukları anlattı

16 Mayıs 2016 22:34

Aydın'ın Efeler ilçesinde "serebral palsi" hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, "burnuyla kullandığı" bilgisayarda 7 yıldır yazdığı "Herkes beni engelli sanıyo!" adlı kitabını tamamladı.

Ailesinin yardımıyla hayatını sürdüren 35 yaşındaki Mustafa Erol, doğumda beyni oksijensiz kalması nedeniyle "serebral palsi" hastası olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Zamanını evde kitap okuyarak ve burnuyla bilgisayarda yazı yazarak geçiren Erol, 7 yıl önce başladığı ve engellilerin hayatta karşılaştıkları zorlukları anlatan kitabını bitirmenin sevincini yaşıyor.

 

İki üniversite bitirdi

 

İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2 yıllık halkla ilişkiler ile 4 yıllık işletme bölümlerini tamamladıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Bölümünde yüksek lisans yapmaya başlayan Erol, nisan ayında 90 sayfadan oluşan ve bin adet bastırılan kitapta kendi hayatında iz bırakan anılarını ve yapmak istediklerini kaleme aldı.

Kitabında hayata nasıl başladığını, karşılaştığı zorlukları, verdiği mücadeleleri, okuma ve yazma azmine destek olan ailesi ve öğretmenleriyle yaşadıklarını kaleme alan Erol, bilgisayara erişimini sağlayan tek uzvu, burnuyla yazı yazmaya çalışırken boynunda ağrılar olduğunu ancak bunlara aldırmadığını söyledi

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