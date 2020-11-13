Burnuna tereyağı süren Hilal Kaplan'dan Koronavirüs'e yakalanan CHP'li Tekin'e: Koku alamazsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Covid-19 sürecinde 'kulak çöpüyle burna tedavi' yöntemini Koronavirüs'e yakalanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e de önerdi.

Tekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ise Tekin'e geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, "Geçmiş olsun Gürsel Bey, hafif atlatırsınız inşallah. Koku alamazsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz :) Allah şifa versin" ifadelerini kullandı.

Kaplan, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından koku alamadığını söylemiş, arkadaşlarının tavsiyesiyle kulak çubuğu ile burnuna organik tereyağ sürdüğünü belirtmişti. Kaplan'ın bu sözleri bilim camiasında ve sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

TIKLAYIN - Koronavirüs'e yakalanan Hilal Kaplan: Arkadaşım tavsiye etti, burnuma kulak çubuğu ile tereyağı sürüyorum