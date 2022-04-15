Burnley, 9.5 sezondur takımı çalıştıran Sean Dyche ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig'de Burnley, 9.5 sezondur takımı çalıştıran Sean Dyche ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Burnley, teknik direktör Sean Dyche, yardımcı antrenör Ian Woan, antrenörler Steve Stone ve Billy Mercer'ın sözleşmelerin feshedilmesi için anlaşmaya vardı. Sean, mevcut isimler arasında Premier Lig'de en fazla görev yapan antrenör konumundaydı ve 9.5 sezondur harika işler yaparak kulübün en başarılı dönemine imza attı" ifadeleri yer aldı.

Burnley Başkanı Alan Pace ise konuyla ilgili, "Sean ve ekibine, görevde oldukları süre boyunca yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Bu sezon kötü bir performans sergiledik ve istediğimiz sonuçları alamadık. Sezonun bitimine sekiz maç kala değişikliğin gerekli olduğu hissettiğimiz için bu kararı verdik. Gerekli olan diğer açıklamaları ilerleyen dönemde yapacağız" dedi.

51 yıl sonra Avrupa'ya götürdü

Antrenörlük kariyerine Watford'un altyapısında başlayan Dyche, 2012'de Burnley'nin başına geçti. Kulübü 9.5 sezonda iki kez Premier Lig'e çıkartan Dyche, 2017-18 sezonunda takımı 51 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı.

Ligi 7. sırada bitiren Dyche'ın ekibi, Avrupa Ligi elemelerindeki 2.turunda Aberdeen'i, 3. ön eleme turunda ise Başakşehir'i elemişti. Play-off turunda ise Burnley, Olympiacos'a elenerek turnuvaya veda etmişti.

Premier Lig'de bu sezon 30 maçta 24 puan toplayan Burnley, 18. sırada yer alıyor. 30 maçta 25 gol kaydeden Lancashire ekibi, ligin son sırasında yer alan Norwich City'nin ardından en kötü hücum performansına sahip ikinci takım konumunda bulunuyor.