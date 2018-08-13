Burnley - Medipol Başakşehir maçını Istvan Kovacs yönetecek

İSTANBUL / DHA

UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir\'in 3. ön eleme turu rövanşında İngiliz ekibi Burnley ile oynayacağı müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu\'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

16 Ağustos Perşembe günü İngiltere\'nin Lanchashire bölgesi şehri Burnley\'deki Turf Moor Stadyumu\'nda TSİ 21.45\'te başlayacak müsabakada Kovacs\'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marius Avram olacak.

Medipol Başakşehir, turu geçmesi halinde Play-Off turunda Yunanistan\'ın Olmypiakos ve İsviçre\'nin Luzern takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.