Burning Man'in mimarı öldü

ABD'nin dünyaca ünlü müzik ve sanat festivali Burning Man'in yaratıcısı Larry Harvey, 70 yaşında hayatını kaybetti. Burning Man CEO'su Marian Goodell tarafından yapılan açıklamada, "Larry etiketler için yaşayan bir adam olmadı. Hiç bir kalıba girmedi, tüm kalıpları yıkıp kendi hayatını yaşadı" ifadesini kullandı.

Harvey, 1986 yılında arkadaşı Jerry Goodell ile beraber yaz gündönümünü kutlamak için San Francisco'daki Baker Sahili'nde bir tahta adamı ateşe vermiş, festivalin felsefesi de buradan doğmuştu.

1990 yılında Burning Man festivali ilk kez Nevada'nın kuzeybatısındaki Black Rock Çölü'nde düzenlenmişti.

Her yıl dünyanın dört bir yanından 70 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan festival alanı, sanatçıların dev enstalasyonlarıyla çevreleniyor, ortaya inşa edilen 'Tahta Adam' da etkinliğin son gününde yakılıyor.

"Kalıpların adamı olmadı hiç"

Burning Man şirketinin CEO'su Goodell, ölümünün ardından Harvey için şu mesajı paylaştı:

"Larry etiketler için yaşayan bir adam olmadı hiç. Herhangi bir kalıba girmedi, tüm kalıpları yıkıp kendi hayatını yaşadı.

O bir peyzaj mimarı, bir felsefeci, bir espritüel, bir vizyoner, yazar, ilham perisi ve yol göstericiydi. Hatta bir ara taksi şoförü ve bisikletli kurye de oldu. Varlığının yaşamlarımızdan eksildiğini yıllarca hissedeceğiz. Onun o yapan ruh sayesindeyse, asla bizden ayrılmayacak."

"Kırık bir aşk hikâyesi"

Harvey, festivalin "kırık bir aşk hikâyesinin yıldönümünde" doğduğunu söylemişti.

Harvey, 2006 yılında verdiği demeçte, "Bu hikâye yıllardır şişiriliyor. Aslında kız arkadaşımı yakıyordum. Hatta kulağa daha ilginç gelsin diye, kız arkadaşımın avukatını yakıyorum demiştim. İnanın yanan adamın nereden geldiğini bilmiyorum" demişti.

"Etkinliğin ruhu canlı ve ayakta" diyen Harvey, tüm bu çılgınlığın nereden geldiğini soranlara şöyle yanıt verdiklerini söylüyordu:

"Bilmiyorum, bunu keşfedecek olan sizlersiniz."

Burning Man Project şirketi 2015'te yıllık gelirlerinin 37,5 milyon dolar olduğunu, 30,4 milyon dolarınında etkinliğin finansmanına ayrıldığını açıklamıştı.

Burning Man nasıl ortaya çıktı?

İlk kez 1986 yılında iki genç arkadaş olan Larry Harvey ve Jerry James tarafından düzenlenen festivalin yine ilk ev sahibi California Baker Sahili idi. Festivalin temelini oluşturan bu ilk etkinliğe katılım sayısı yalnızca yirmi beşti. Festival ilk olarak iki arkadaş tarafından yapılan 2.5 metre uzunluğundaki insan figürünün yakılması ile başlamıştı. Bu eylemin amacı yaz mevsiminin başlangıcına bir ithafta bulunulmasıydı. Seneler geçtikçe katılımcı sayısı artmış ve etkinlik daha da büyümüştü. 1990 yılında California Baker Sahili’ne veda eden Burning Man Nevada Black Rock Çölü’ne merhaba demişti. Çölün etkinliğe sunduğu geniş alan sayesinde katılımcı sayısı bir çığ gibi büyümüş ve etkinlik kendi sınırlarını çoktan aşmıştı. Hatta günümüzde halen devam etmekte olan festival için 7 günlüğüne Black Rock adlı geçici bir şehir kurulmaktadır. Festival belirli kurallar çerçevesinde katılımcıları toplumsal farkındalığa ve sanatın asil ruhuna sürüklemek istiyor. Çöldeki zorlu şartlarda arkada çöp bırakmamak, festival alanında herhangi bir şekilde ticaret yapmamak, saatte 5 milden hızlı giden onaylanmamış araç kullanmamak ve diğer katılımcıların festival deneyimlerini kısıtlamamak festival kuralları arasındadır.