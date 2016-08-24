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Dünya
Deutsche Welle

Burkinililer İtalya'ya akın ediyor

Fransa’da plajlarda getirilen yasağın ardından burkinili kadınlar denize girmek için İtalya’ya gitmeye başladı.

24 Ağustos 2016 16:48


Fransa plajlarında burkini ile denize girmenin yasaklanmasının ardından, Fransa'daki burkinili kadınlar sınır bölgesindeki İtalyan sahillerine gitmeye başladı. İtalyan ‘La Stampa' gazetesinin haberinde Allassio'daki burkinili kadın sayısının arttığı belirtildi.

Gazete, haberinde Allassio'da denize giren bikinili turistlerin arasında 100 dolayında burkinili kadın görüldüğünü kaydetti. La Stampa'ya konuşan bir plaj bekçisi örtünerek suya giren kadınların Fransa'daki burkini yasağı yüzünden Allassio'ya geldiklerini anlattıklarını aktardı.

Belediye Başkanı Enzo Canepa İtalya sahillerinde burkininin yasaklanmasının söz konusu olmadığını belirterek, burka ve peçeye karşı olduklarını ancak burkiniyi yasaklayarak gerginliği daha da arttırmamak gerektiğini kaydetti.

İtalyan piskoposları da plajlarda burkininin yasaklanmasına karşı çıktılar. Piskopos Nunzio Galantino, “Önemli olan farklı dinlerin birlikte yaşayabilmesi ve güvenlik açısından tehlike arz etmemesi şartıyla yabancı kültür çevrelerinin alışkanlıklarının öğrenilip kabullenilmesidir” dedi. Galantino, Fransa'nın bazı plajlarda burkiniyi yasaklama nedenlerine saygı duyduğunu, ancak yasağın İtalya'da da uygulanmasının kolay olmadığını sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaStampaAllassioBaşkanı Enzo CanepaNunzio GalantinoDeutsche Welle Türkçe DW KNA/AG

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