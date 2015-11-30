Burkina Faso'nun demokrasi arayışı



Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da devlet başkanlığı ve meclis genel seçimleri yapıldı. Batı Afrika'nın fakir ülkelerinden Burkina Faso uzun yıllar devlet başkanlığı yapan Blaise Compaore'nin bir yıl kadar önce görevden ayrılmasından bu yana geçici hükümet tarafından yönetiliyor. Eylül ayında askeri darbe girişimi başarısızlığa uğratılmıştı.

Devlet başkanlığı seçiminin muhalefetin iki adayı arasındaki başa baş mücadele şeklinde geçmesi beklenmekteydi. Eski başbakan ve meclis başkanı 58 yaşındaki Marc Christian Kabore favori gösterilmekteydi. Sosyal demokrat İlerici Halk Hareketi tarafından aday gösterilen Kabore anayasa değişikliği önerisini protesto amacıyla geçen yıl Compaore hükümetinden istifa etmişti. 27 yıl Burkina Faso'nun devlet başkanlığını yapan Compaore anayasa değişikliğini görev sürresini uzatabilmek için istemişti.

Kabore'nin en yakın rakibi Zephirin Diabre sosyal liberal Terakki ve Değişim partisinin genel başkanlığını yapıyor. Ekonomi, maliye ve sosyal güvenlik alanlarında uzman sayılan Diabre de seçim kampanyasında Kabore gibi büyüme, istihdam, eğitim ve sosyal güvenlik konularını öne çıkarmıştı. 17 milyon nüfuslu Burkina Faso'da 5,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Başkanlık seçimine 14 aday katıldı. 127 üyeli Burkina Faso parlamentosu için 7 bin aday kayıt yaptırmıştı. Tarafsız gözlemcilerce, oylamanın münferit ihlallerin dışında usulüne uygun geçtiğini rapor ettiler. 11 Ekim'de yapılması öngörülen seçimler eylül ayındaki darbe teşebbüsü nedeniyle ertelenmişti.