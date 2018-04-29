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BBC Türkçe

Burkina Faso'da Türk restoranına saldırı: Ölü sayısı 17'ye çıktı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkentinde bir Türk restoranını hedef alan sadırıda ölenlerin sayısının 17'ye ulaştığı açıklandı. Hükümet, olayda 8 kişinin de yaralandığını duyurdu. AFP haber ajansı ölenlerden birinin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi

29 Nisan 2018 20:30

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkentinde bir Türk restoranını hedef alan sadırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Fransız AFP haber ajansı ilk yardım ekiplerine dayandırdığı haberde, hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğunu aktardı.

Ajansa konuşan bir ambulans görevlisi, Aziz İstanbul isimli restorandan yaralı olarak çıkarılan Türk vatandaşının yolda hayatını kaybettiğini söyledi.

İletişim Bakanı Remi Dandjinou, düzenlediği basın toplantısında olayı "terör saldırısı" olarak tanımladı.

TSİ ile 23:00 sıralarında gerçekleşen olayda, Türk restoranı ile birlikte Bravia isimli bir otelin de saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da 2016'nın Ocak ayında benzer bir saldırı gerçekleşmiş 30 kişi hayatını kaybetmişti.

El Kaide tarafından üstlenilen o saldırılarda bir restoran ve otel hedef alınmıştı.

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