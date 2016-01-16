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Dünya
Deutsche Welle

Burkina Faso'da terör saldırısı

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da, yabancıların kaldığı bir otel ve yanındaki restorana saldırı düzenlendi. Yapılan operasyonda 126 rehine kurtarıldı.

16 Ocak 2016 13:25


Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin "Splendid" adlı otele düzenlediği operasyonda 33'ü yaralı 126 rehine kurtarıldı. Biri Arap, ikisi Afrikalı 3 saldırganın ise ölü ele geçirildiği kaydedildi. Ybi isimli ikinci bir otele de operasyon düzenlendiği belirtiliyor.

Ulaştırma Bakanı Remis Dandjinou sabah saatlerinde yaptığı açıklamada aralarında Burkina Faso Çalışma Bakanı Clément Sawadogo'nun da olduğu 33 rehinenin kurtarıldığını açıklamıştı. Yaklaşık 30 kişinin ise otelden kaçmayı başardığı bildirilmişti.

Saldırıların dün akşam yerel saatle 20:30 sularında "Cappuccino" adlı restoranda başladığı, saldırganların daha sonra restoranın bitişiğindeki otele girdikleri kaydediliyor.

Söz konusu otelin özellikle yabancılar ve Birleşmiş Milletler (BM) görevlileri tarafından tercih edildiği belirtiliyor. Saldırıyı El Kaide'nin Kuzey Afrika kolu Mağrip El Kaidesi üstlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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