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BBC Türkçe

Burkina Faso'da silahlı saldırı ve patlama sesleri

Burkina Faso polisi, başkent Ouagadougou'nun merkezindeki başbakanlık ve Birleşmiş Milletler (BM) binaları yakınlarında silahlı saldırı olduğunu açıkladı. Fransa Büyükelçiliği ve askeri karargah yakınlarında da silahlı saldırı ve patlama sesleri duyulduğu

29 Nisan 2018 20:30

Burkina Faso polisi, ülkenin başkenti Ouagadougou'nun merkezindeki başbakanlık ve Birleşmiş Milletler (BM) binaları yakınlarındaki kavşakta silahlı saldırı düzenlendiği açıkladı.

Fransa Büyükelçiliği ve askeri karargah yakınlarında da silahlı saldırı ve patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Fransa'nın Batı Afrika'daki büyükelçilerinden Jean-Marc Châtaigner, Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın bir "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan görgü tanıkları, Fransa Büyükelçiliği yakınlarında bir arabadan inen beş silahlı saldırganın daha sonra ateş açarak binaya doğru ilerlediğini aktardı.

Büyükelçilik yakınlarında bir patlama sesi duyulduğu ve ardından siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Güvenlik yetkilileri ve büyükelçilikler, başkent sakinlerine saldırıların olduğu bölgelerden uzak durmaları ve sakin kalmaları çağrısında bulundu.

Burkina Faso daha önce birçok defa El Kaide bağlantılı grupların hedefi olmuştu.

Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü ülkede bu hafta 2015'teki askeri darbe girişiminin arkasında olmakla suçlanan onlarca kişinin yargılandığı dava görülüyor.

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