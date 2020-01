Burkina Faso'da orduya ültimatom

Burkina Faso'da siyasi kriz sürüyor. Devlet Başkanı Blaise Compaore'nin üçüncü kez seçilebilmek için planladığı anayasa değişikliğine tepki gösteren halk sokaklara çıkmış, perşembe günü başkent Ouagadougou'da şiddet olayları yaşanmıştı. Ordu yönetime el koydu, devlet başkanı cuma günü istifa ederek Fildişi Sahilleri'ne kaçtı ve ordu sözcüsü Tuğgeneral Isaac Zida geçiş sürecinde devlet başkanlığını ilan etti.

Burkina Faso anayasasına göre devlet başkanının istifa etmesi durumunda görevi meclis başkanının devralması gerekiyor. Ancak Tuğgeneral Zida cuma günü anayasayı feshettiğini açıklamıştı.

Afrika Birliği'nden ültimatom

Uluslararası toplum Burkina Faso'daki durumdan rahatsız. Afrika Birliği, yönetime el koyan orduya iki haftalık ültimatom vererek bu süre içinde yönetimin sivil iktidara devredilmesini talep etti. Afrika Birliği'nin açıklamasında Birliğin bu süre sonunda Burkina Faso için bir özel temsilci atayacağı ve ülkedeki durumu değerlendirmek ve atılacak adımları görüşmek üzere üye ülkelerin bir araya geleceği bildirildi.

Eski sömürgeci güç Fransa'nın Cumhurbaşkanı François Hollande da orduyu, iktidarı derhal sivil bir kuruma devretmeye çağırarak, bu sivil yapının en kısa süre içinde demokratik seçimleri organize etmesi gerektiğini belirtti.

İstifa eden Devlet Başkanı Blaise Compaore, darbe ile iktidara geldiği 1987 yılından bu yana ülkeyi yönetiyordu. Compaore, gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse bir zamanlar Burkina Faso’nun koloni olarak bağlı olduğu Fransa ile iyi ilişkilere sahip. Fransa’nın bu ülkede, özel kuvvetlerini konuşlandırdığı bir askeri üssü bulunuyor. Ayrıca El Kaide’nin bölgedeki oluşumları ile mücadele eden Fransa ve ABD, Burkina Faso yönetiminden destek alıyor.

"Yaşananlar sürpriz değil"

Muhaliflerin tarafına geçen eski Dışişleri Bakanı Ablasse Ouedraogo ise başkentte yaşanan şiddet olayları ve karmaşadan Compaore iktidarını sorumlu tuttu.

Ouedraogo, "Şu an yaşananlar sürpriz değil. İktidarda olanlar bizi dinleselerdi bugün Burkina Faso bu kaosun içine düşmezdi. Kaos diyorum çünkü Ouagadougou savaştan çıkmış bir şehre döndü. Her yer harap oldu. Bu durum, maddi birikimi olmayan ülkemiz için büyük bir israf. Yıkılan her yer şimdi yeniden inşa edilmek zorunda" diye konuştu.

Batı Afrika’nın yaklaşık 17 milyon nüfuslu ülkesi Burkina Faso, Afrika'nın dördüncü büyük altın üreticisi olmasına rağmen halkın yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ekonomisi neredeyse sadece tarıma dayalı olan ülke, 2013 İnsani Kalkınma Endeksi'nde 187 ülke arasında 181'inci sırada yer alıyor.