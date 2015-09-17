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Dünya
Deutsche Welle

Burkina Faso'da ordu darbe yaptı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu yönetime el koydu. Darbe sonrası çok sayıda yönetici tutuklandı.

17 Eylül 2015 15:21


Devlet televizyonuna askerî üniformalarıyla çıkan ordu yetkilileri, Devlet Başkanı ve hükümetin görevden el çektirildiğini açıkladı. Ordu, Devlet Başkanı ve darbenin yapıldığı sırada kabine toplantısında bulunan tüm hükümet yetkililerini de tutukladı.

Kendilerini "Demokrasi Ulusal Konseyi" adını veren darbecilerin ne gerekçe ile yönetime el koyduğu bilinmiyor. Ülkede orduya karşı protestolar düzenlendiği bildiriliyor.

Görevinden alınan eski devlet başkanı Blaise Compaore yanlılarının ordu içinde ağırlıkta olduğu biliniyor. Compaore'nin geçen yıl ülkeden kaçmasının ardından ordu yine yönetime el koymuş, ancak protesto gösterileri sonrası geçiş hükümeti kurulmasının önü açılmıştı.

Ülkede yeniden darbe yapılması ile ilgili bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, tutuklanan yöneticilerin derhal serbest bırakılmasını istedi. Ban, geçici hükümet üyelerinin tutuklanmasının anayasaya aykırı olduğuna işaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Batı AfrikaBurkina FasoDevlet BaşkanıUlusal Konseyi34;Blaise Compaore Genel Sekreteri Ban MoonDeutsche Welle Türkçe dpa/epd/HS/MÇ

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