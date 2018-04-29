Burkina Faso'da kızlara cinsel tacizde bulunan Fransız askere hapis cezası

Paris'te bir mahkeme, Burkina Faso'da üç ve beş yaşlarındaki iki kızı bir otelin havuzunda taciz eden bir Fransız askere bir yıl hapis ve bir yıl ertelemeli hapis cezası verdi.

40 yaşındaki Sebastien L. adlı asker 2015 yılında kızları taciz ederken bir başka asker de olayı videoya çekmişti.

Yaşananlar, daha sonra kızların annesiyle arkadaş olan ve adı açıklanmayan askerin kamerasını kadının evinde unutmasıyla ortaya çıktı.

Görüntüleri gören Fransız kadın, Fransız elçiliğine olayı haber verdi.

Askerler derhal görevden alınarak Fransa'ya gönderilmişti.

FranceInfo'nun haberine göre tacizi kameraya alan askere herhangi bir ceza verilmedi.

Tacizde bulunan asker ise Ouagadougou kentindeki kızlarla cinsel bir etkileşimde bulunduğunu mahkemede kabul etti.

Davranışının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyleyen asker, alkolü ve görevin stresini suçladı.

Mahkeme Sebastien L.'yi beş yıl boyunca çocuklarla ilişkili herhangi bir işte çalışmaktan men ederken kızlara ve ailesine birkaç bin euro tazminat ödemesine hükmetti.