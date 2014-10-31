Burkina Faso'da darbe oldu!

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da Devlet Başkanı Blaise Compaore’nin (63) 27 yıllık iktidarını uzatabilmek için, görev süresini iki dönemle kısıtlayan anayasanın 37’inci maddesini referanduma götürmeye çalışınca isyan çıktı.

Başkent Ouagadougou’da binlerce gösterici parlamento binasını basarken, devlet televizyonu ateşe verildi. Askerlerin göstericilere ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Ordu darbe yaptı

Olayların tırmanmasının ardından Compaore ‘sıkıyönetim’ ilan etti. Akşam saatlerinde de Burkina Faso ordusu, hükümeti ve parlamentoyu feshetti. Darbeyi duyuran ordu komutanı General Honore Traore, 12 ay içinde seçimlere gidileceğini ve geçici bir yönetim oluşturulacağını açıklarken Compaore’nin görevine son verilip verilmediğine dair soruları yanıtsız bıraktı.

Öte yandan darbe ilanından sonra ortaya çıkan Compaore de istifa etmediğini söyledi ve müzakere çağrısı yaptı.

Darbeyle gelmişti

Compaore, 1987 yılında ‘Afrika’nın Che’si olarak bilinen solcu Devlet Başkanı Thomas Sankara’nın devrilmesinin ardından işbaşına geldi. Dört seçim kazanan Compaore, 2000 yılında düzenlenen 37’inci maddeyi kaldırarak 2015’teki seçimlere de girmeyi hedefliyordu.

- Afrika’daki dördüncü büyük altın üreticisi olan Burkina Faso, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri. Uluslararası bazı altın şirketlerinin bu ülkede büyük yatırımları bulunuyor.

- Burkina Faso, Afrika’da El Kaide’yle mücadelede ABD ve Fransa’yla yakından çalışıyor. Fransa’nın bu ülkede özel kuvvetleri bulunuyor. Fransa ve ABD son olayların ardından taraflara sükunet çağrısı yaptı.

- Bu ay başında Reuters ajansı Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Compaore’ye ‘uluslararası kuruluşlarda bir iş bulma taahhüdü içeren’ bir mektubu ele geçirmişti ancak Compaore devlet başkanı seçilmemesi durumunda özellikle Sankara’nın öldürülmesinde payı olduğu iddialarıyla yargı karşısına çıkmaktan endişe ediyor.