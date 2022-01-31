Burkina Faso'da cunta yönetimi anayasaya döndü; darbe lideri devlet başkanı atandı

Burkina Faso'da darbe ile yönetime el koyan cunta, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin ülkenin üyeliğini askıya almasının ardından anayasayı tekrar yürürlüğe koydu. Darbe lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba ise geçiş dönemi Devlet Başkanı ilan edildi.

Burkina Faso'da ordu 24 Ocak'ta darbe yaparak yönetime el koydu. Anayasa askıya alınırken Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, anayasal düzen etkili şekilde yeniden oluşturuluncaya kadar Burkina Faso'nun tüm üyelik faaliyetlerini askıya aldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra açıklama yapan cunta yönetimi, anayasanın tekrar yürürlükte olduğunu duyurdu. televizyondan yapılan duyuruda 'yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesinin yanı sıra anayasada belirtilen hareket özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin güvence altında' olduğu ifade edildi.

Açıklamada darbe lideri Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın geçiş döneminde Devlet Başkanı olarak görev yapacağı kaydedildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 28 Ocak'ta Burkina Faso'nun üyeliğini askıya almıştı.

İlk demokratik seçimlerle başa gelmişti

Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana 7 askeri darbe yaşanan ülkede 24 Ocak'tan beri alıkonulan devrik lider Roch Christian Kabore, 2015'te ilk kez düzenlenen demokratik seçimlerle başa gelmişti.

Kabore, 2020'de 2'nci dönemine seçilmiş ve terörle etkin mücadele sözü vermişti.

Hükümet, komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı grupların 2015'ten bu yana ülkenin kuzey ve doğusunda düzenlediği saldırılar nedeniyle sıkça eleştiriliyordu.

Kabore, terörle daha etkin mücadele için bir dönem kendisini Savunma Bakanı olarak atasa da kamuoyunda giderek artan eleştirilerin önüne geçemedi. Son olarak Kasım 2021'de ülkenin Inata bölgesine düzenlenen saldırıda 49 askerin yaşamını yitirmesi Kabore yönetimine eleştirilerin sertleşmesine yol açmıştı.

Bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonundan darbe bildirisi okunmuştu. Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti.