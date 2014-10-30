Burkina Faso ayaklandı, olağanüstü hal ilan edildi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 27 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'nin görev süresini uzatma planına protestocular parlamentoyu ve hükümet binalarını ateşe vererek tepki verdi. Bunun üzerine olağanüstü hal ilan eden Cumhurbaşkanı Compaore, hükümeti de lağvettiğini duyurdu.



BBCTürkçe'nin haberine göre, bundan önceki saatlerde en az bir kişinin öldüğü şiddet eylemlerinin patlak vermesi üzerine milletvekilleri Cumhurbaşkanı Compaore'nin gelecek yıl yeniden seçimlerde aday olmasını sağlayacak anayasa değişikliği oylamasını askıya almışlardı.

Protestoculara ateş açıldı

BBC Burkina Faso muhabiri Yacouba Ouedraogo, askerlerin parlamento binasını basan protestocuların üzerine canlı mermi sıktığını bildirdi.

Görgü tanıkları onlarca askerin de protestocuların tarafına katıldığını belirtiyor. Bunlar arasında Eski Savunma Bakanı General Kouame Lougue de var.

Ana muhalefetin lideri Zephirin Diabre, orduya ''halkın yanına geçmesi'' çağrısını yaptı.

1987 yılında darbeyle iktidara gelen Compaore bugüne değin sonuçları tartışmalı dört seçim kazandı. Batı Afrika'da İslamcı militanlara karşı askeri operasyonlarda Burkina Faso'nun üs olarak kullanılmasına izin veren Compaore, ABD ve Fransa'nın güçlü bir müttefiki olarak biliniyor.



AB yetkilileri, Burkina Faso'nun istikrarının tehlikeye girebileceği uyarısında bulunurken, ABD yönetimi de kaygılarını dile getirmişti.