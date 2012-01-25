Burkay'dan, PKK'ya cevap: Çok şükür benim elim temizdir

T24



'ANF'nin başına derin devlet geçmiş'





'Çok şükür elim temizdir'



35 yıldır PKK’nın hedefinde



31 yıl sürgün yaşadığı İsveç’ten Türkiye’ye dönen Kemal Burkay, kendisini hedef alan PKK’nın tehditleri karşısında sert bir yazı kaleme aldı.“PKK çevreleri son günlerde bana karşı düzeysiz, yalana dayalı karalama kampanyası yürütüyor. Fırat Haber Ajansı (ANF) her zamanki gibi bu işin başını çekiyor, tipik soğuk savaş yöntemlerini kullanıyor. Belli ki Öcalan yakalanıp İmralı’ya konduktan sonra, varılan uzlaşmayla, ya da vadedilen ‘hizmetin’ bir ürünü olarak, bu ajansın başına da derin devletin güvenilir elemanları yerleştirilmiş.”“Anlaşılan bazı insanlara yeniden gerek duyulmuş. Derin devletin, 4-5 yıl aradan sonra PKK’nın silahlarına yeniden gerek duyduğu gibi. PKK’nın başlıca silahlarından biri de yalan ve iftiradır. Geçmişten beri bu böyledir. Demek ki bu bayların yalan ve küfürden başka sermayeleri kalmamış. PKK geçmişte de bana karşı bu türden nice kampanyalar açtı. Benim elimde silah yok. PKK gibi, devrimci ve yurtsever örgütlere, kişilere, örgüt içindeki farklı seslere, bizzat halka karşı silah kullanmadım. Çok şükür elim temizdir. Benim tek silahım düşüncelerim. Gerçekleri söylüyorum. Ülkeye döndükten sonra da yaptığım budur. Ama PKK da sömürgeci-militarist güçler gibi işte bundan korkuyor. Korkmakta haksız sayılmazlar.Gerçekler süreci başladıBir rubaimde şöyle diyordum:Mazlumlar sopadan ürker, zalimler söz ve düşünceden.Bu bayların en korktukları şey halkın gerçekleri öğrenmesidir. Ama dertlerine derman yok. Halk eninde sonunda gerçekleri öğrenecek. Bu süreç başlamıştır.”Kemal Burkay-PKK kavgasının başlangıcı 1980 öncesine dayanıyor. PKK’dan çok daha önce Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren KAWA, Rızgari, Özgürlük Yolu gibiMarksist Kürtçü örgütler vardı. Kemal Burkay’ın grubu da çıkardıkları Özgürlük Yolu dergisinin adıyla anılıyordu. Silahlı mücadeleyi reddeden Burkay’ın liderliğindeki Özgürlük Yolu grubu 1980 öncesinde Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır ve Ağrı’da bağımsız belediye başkanlığı kazanacak kadar güçlüydü. PKK kurulduktan ve bölgede varlık göstermeye başladıktan sonra ilk olarak Burkay ve çevresindeki isimleri hedef almış, bölgedeki Kürt örgütlerinin ileri gelenlerini öldürmüştü.