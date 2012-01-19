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Politika

Burkay: İdam Öcalan'ın hizmet etmesi için kaldırıldı

Radikal gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin'in Kanal A'daki "Görüş Farkı" programına...

19 Ocak 2012 02:00

T24 - Radikal gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin'in Kanal A'daki "Görüş Farkı" programına katılan Kemal Burkay, PKK ve Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalar yaptı. Burkay, ''Öcalan 'Hizmete hazırım deyince, idam kaldırıldı'' dedi. 



Burkay, “PKK, yurt dışında cuntayla mücadele eden, Türkiye’de demokrasi güçleriyle dayanışma gösteren Kürt ve sol örgütleri vurdu” dedi. Burkay, PKK’nın devlet tarafından nasıl korunduğunu, “Bir kapıdan girip, diğerinden serbest bırakılıyorlardı. Birçok hakim,savcı,kaymakam ‘bunların arkasında devlet var’ demişti” sözleriyle açıkladı. Öcalan ile Şam’daki görüşmesini de anlatan Burkay, “Öcalan bana, “bizi Mahir Esad’a bağladılar”demişti” diye konuştu. 


PKK’lılar bırakılıyor, yargıçlar “arkasında devlet var” diyordu

Kemal Burkay, PKK’yı ‘derin devlet’in kurdurduğunu savunurken bunu birçok devlet yetkilisinden duyduğunu söyledi.Burkay, “Bazı ilerici, demokrat yargıçlar,savcılar , kaymakamlar PKK için “arkasında devlet var’ diyorlardı. Bunu açıkça söylüyorlardı.Birden bire silahlandı bu grup. Cinayet işleyenler bir kapıdan alınıp diğer kapıdan bırakılıyordu”dedi. 


'Cuntaya karşı çıkanları vurdular' 

Öcalan’ın PKK’yı devletin parası, elemanı ile kurduğu ve 3 yıl süreyle her denileni yaptığını itiraf ettiğini söyleyen Kemal Burkay,şöyle devam etti:” Öcalan Suriye’ye geçtikten sonra Suriye’nin denetimine girdi PKK.Ama Türkiye ile istihbarat örgütleriyle ilişkileri koptu mu? Sanmıyorum. Çünkü 12 Eylül sonrası 1984-1987’lerde yurtdışında da bize ve diğer Kürt örgütlerine,sol örgütlere yönelik saldırılar yurtdışında da devam etti. Kadrolarımızı vurdular. Yurtdışında cuntaya karşı mücadele eden, Türkiye’deki demokrasi güçleriyle dayanışma gösteren,siyaset yapan,kültürel çalışma yapan seçkin insanlara yöneldi PKK” 


Öcalan: Bizi Cemil Esad’a bağladılar 

Kemal Burkay, Şam’da yaptıkları görüşmede Abdullah Öcalan’ın kendisine önemli bir itirafta bulunduğunu söyledi. Burkay,”Suriye’de iken Öcalan istihbaratın denetimindeydi.Önce askeri istihbarat, daha sonra Esad ailesinden Cemil Esad tarafından yönetildi. Ben bunu bizzat Öcalan’dan duydum. Öcalan bana, “Biz önce askeri istihbarata bağlıydık, sonra bizi Cemil Esad’a bağladılar” dedi. Bunu Kürt politikasıyla meşgul olan herkes bilir.Bazısı bunu açıkça söylemez” 


Öcalan 'hizmete hazırım' dediği için idam kaldırıldı 

Abdullah Öcalan’ın yakalandıktan sonra “Ben pişmanım,bundan sonra silah kullanmayacağım,PKK’yı dağdan indiririm, ne istiyorsanız yaparım” dediğini hatırlatan Kemal Burkay, devletin idam cezasını da Öcalan’ın ‘hizmet’ etmesi için kaldırdığını öne sürdü. Burkay, “Öcalan İmralı’da devlet tarafından destekleniyordu ve askeriye tarafından denetleniyordu.Ergenekoncu sabuylarla muhataptı.Kendisine dikte edilenleri o da örgütüne dikte ediyordu. İdam edilmemesi hizmet teklif etmesinden geliyordu. Devlet bunu yararlı buldu. Öcalan vasıtasıyla PKK’yı kontrol etmek, Bu nedenle de Öcalan’ı kullanma politikası benimsendi. Ve Öcalan İmralı’da kendisine söylenenlerle hareket etti. Örgütü de onu izledi.” Şeklinde konuştu. 



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