T24 LogoT24 Logo
Politika

Burkay Hak-Par'a üye oldu, istifaların arkası kesilmedi

Hak ve Özgürlükler Partisi'nde 3 genel başkan yardımcısı ve 4 Parti Meclisi üyesi istifa etti.

01 Mart 2012 18:23

 

T24 - Kürt Siyasetçi Kemal Burkay'ın yurt dışından dönüp Hak ve Özgürlükler Partisi'ne (Hak-Par) üye olmasından sonra partinin 3 genel başkan yardımcısı ve 4 Parti Meclisi üyesi istifa etti.
 
Ortak bir açıklama yapan 7 kişi, partideki vesayetçi grubun eski lideri olmak dışında hiçbir tüzüksel görev ve statüsü olmayan Kemal Burkay’ın çaba ve müdahaleleri sonucu partinin örgütsel nitelikleri ve siyasal amaçlarıyla bağdaşmayan, ulusal birliğe ve çıkarlara hizmet etmeyen bir yola sokulduğunu iddia etti. 
 
Yurt dışından 31 yıl aradan sonra dönen ve bir süre önce Hak-Par’a üye olan Kemal Burkay’ın üyeliği Hak-Par’ı karıştırdı. Partinin genel başkan yardımcıları Mehmet Vural, Sait Aydoğmuş, M. Nuri Erdoğan ve Parti Meclisi (PM) üyeleri Şeref Yalçın, Suphi Orak, Vahit Aba ile Abdullah Saydın partiden istifa etti. Hak-Par’dan istifa eden 7 kişi yaptıkları ortak açıklamada, parti içerisinde yer alan bir grubun lider kültüne dayalı, dar grupçu, ideolojik bir hareket olarak oluşması ve halen de önemli oranda muhafaza ettiği bu nitelikleriyle Hak-Par’ı hegemonyasında tutmaya çalıştığı belirtilerek, şöyle denildi: 
"Son yıllarda bu grubun bir kesimi dahil, partide bu vesayeti aşma yönünde ciddi bir irade ve çaba belirmiş ve bu yolda önemli bir mesafe katedilmişti. Ancak bu süreç, Kemal Burkay’ın Türkiye’ye dönüşüyle birlikte tersine döndü. Söz konusu vesayetçi grubun eski lideri olmak dışında hiçbir tüzüksel görev ve statüsü olmayan Kemal Burkay’ın çaba ve müdahaleleri sonucu parti, örgütsel nitelikleri ve siyasal amaçlarıyla bağdaşmayan, ulusal birliğe ve çıkarlara hizmet etmeyen bir yola sokuldu. Grup vesayeti, mensuplarının tümüyle bu müdahaleye biat etmesiyle Partideki vesayet lider kültüne dayalı koyu kişisel bir vesayete dönüşerek pekişti." 

ETİKETLER

kemal burkay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24