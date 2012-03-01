Burkay Hak-Par'a üye oldu, istifaların arkası kesilmedi

T24 - Kürt Siyasetçi Kemal Burkay'ın yurt dışından dönüp Hak ve Özgürlükler Partisi'ne (Hak-Par) üye olmasından sonra partinin 3 genel başkan yardımcısı ve 4 Parti Meclisi üyesi istifa etti.

Ortak bir açıklama yapan 7 kişi, partideki vesayetçi grubun eski lideri olmak dışında hiçbir tüzüksel görev ve statüsü olmayan Kemal Burkay’ın çaba ve müdahaleleri sonucu partinin örgütsel nitelikleri ve siyasal amaçlarıyla bağdaşmayan, ulusal birliğe ve çıkarlara hizmet etmeyen bir yola sokulduğunu iddia etti.

Yurt dışından 31 yıl aradan sonra dönen ve bir süre önce Hak-Par’a üye olan Kemal Burkay’ın üyeliği Hak-Par’ı karıştırdı. Partinin genel başkan yardımcıları Mehmet Vural, Sait Aydoğmuş, M. Nuri Erdoğan ve Parti Meclisi (PM) üyeleri Şeref Yalçın, Suphi Orak, Vahit Aba ile Abdullah Saydın partiden istifa etti. Hak-Par’dan istifa eden 7 kişi yaptıkları ortak açıklamada, parti içerisinde yer alan bir grubun lider kültüne dayalı, dar grupçu, ideolojik bir hareket olarak oluşması ve halen de önemli oranda muhafaza ettiği bu nitelikleriyle Hak-Par’ı hegemonyasında tutmaya çalıştığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Son yıllarda bu grubun bir kesimi dahil, partide bu vesayeti aşma yönünde ciddi bir irade ve çaba belirmiş ve bu yolda önemli bir mesafe katedilmişti. Ancak bu süreç, Kemal Burkay’ın Türkiye’ye dönüşüyle birlikte tersine döndü. Söz konusu vesayetçi grubun eski lideri olmak dışında hiçbir tüzüksel görev ve statüsü olmayan Kemal Burkay’ın çaba ve müdahaleleri sonucu parti, örgütsel nitelikleri ve siyasal amaçlarıyla bağdaşmayan, ulusal birliğe ve çıkarlara hizmet etmeyen bir yola sokuldu. Grup vesayeti, mensuplarının tümüyle bu müdahaleye biat etmesiyle Partideki vesayet lider kültüne dayalı koyu kişisel bir vesayete dönüşerek pekişti."