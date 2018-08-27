Burkay: Bu dönemden üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini belirterek, \"Yoğun şekilde ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bu dönemden ancak üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz\" dedi.

Türkiye ekonomisinin son dönemde yaşadığı sıkıntılara rağmen, üyelerinin ihracatına ve üretimine yönelik projeler geliştirmeye devam eden BTSO, Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleri kapsamında Eylül ayında yoğun bir yurt dışı programı hazırladı. BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleri kapsamında ABD’den Çin’e, Almanya’dan Kazakistan’a geniş katılımlı 11 yurt dışı programına 350’den fazla firmadan temsilci katılacak. Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Ur-Ge Projesi kapsamında 65 kişilik heyet ilk defa Kazakistan ve Kırgızistan’da yeni iş bağlantıları kurmak adına Bursa’dan yola çıkacak.

BTSO, Eylül ayında ayrıca Çin’de düzenlenecek mobilya fuarı ‘Furniture Fuarı’na, Almanya’da otomotiv sektörüne yönelik Automechanika’ya, Rusya’da gıda sektöründe ‘World Food Moscow Fuarı’na ve Paris’te tekstil alanındaki Texworld ve Premiere Vision fuarlarına çıkarma yapacak. BTSO üyeleri ayrıca, İtalya’da mermer sektöründe düzenlenecek olan Marmomac- Cersasie 2018 Fuarı’nda yer alacak.

“BURSA KİLİT ROL OYNUYOR”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ticari Safari Projesi kapsamında ise son 4 yılda 17 bini aşkın iş insanını Bursa’da sektörlerle buluşturduklarını ifade etti. “İhracat odaklı projelerimizin de katkısıyla son 5 yılda Bursa’daki ihracatçı sayımızda bine yakın artış yaşandı” diyen Burkay, “İhracat ve üretim üssü Bursa\'mız ülkemizin büyüme yolculuğunda kilit rol oynuyor. Bursa iş dünyası olarak ürünlerimizi dünya pazarlarıyla mutlaka daha fazla buluşturmamız lazım. Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimiz ve yoğun şekilde ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bu dönemden ancak üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz” diye konuştu.

\'İNADINA ÜRETİM, İNADINA İHRACAT\'

Yeni ihraç pazarlarına erişebilmek adına yurt dışı fuarların kilit rol oynadığını kaydeden Burkay, ilerleyen günlerde yeni alım heyeti ve fuar organizasyonları gerçekleştireceklerini belirtti. BTSO olarak Bursa’da hizmet çıtasını daha yükseğe taşımaya gayret edeceklerini ifade eden Başkan Burkay, \"Küresel fuar acentesi, ticari safari, nitelikli fuar organizasyonlarımız, Türk Ticaret Merkezlerimiz, ülke masalarımız ve iş konseylerimizle Bursa’mızı uluslararası pazarlara taşımaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en çok Ur-Ge projesi yürüten kurumuyuz. Önümüzdeki süreçte Ur-Ge projelerimizin sayısının 20\'nin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. İş dünyamızla istişare ederek hayata geçireceğimiz projelerle kentimizi ve ülkemizi hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız. Milletçe omuz omuza vererek ve yine örnek bir duruş sergileyerek, inadına üretim, inadına ihracatla ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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