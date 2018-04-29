Burkan 2-H: 'Suudi Arabistan'ın yüzde 80'ine ulaşabilen balistik füze'

Yemen'de Şii Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan saldırıda kullandığı Burkan 2-H füzesi, isyancıların silah kapasitesini de gündeme getirdi. Husiler, "Suudi Arabistan'ın yüzde 80'i bu füzelerle menzilimizde" diyor.

Husiler son saldırıları sonrası yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan'da sarayları, askeri üsleri ve petrol bölgelerini vurabileceklerini açıkladı.

Burkan 2-H adlı balistik füze ile ilgili bilinenleri derledik.

Şii isyancılara göre, "Burkan" serisi bir füze ilk kez 9 Ekim 2016'da kullanıldı ve Suudi Arabistan'da Yemen sınırına yaklaşık 525 kilometre uzaklıktaki Kral Fahd Askeri Üssü bu saldırıda hedef alındı.

Bu saldırıdan 18 gün sonra fırlatılan füze ise isyancılara göre 630 kilometre mesafedeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu füzenin havada imha edildiği açıklandı.

Ordu destekli isyancılar, Burkan 2-H füzesini ise "havada imha" problemini çözdükleri iddiası ile Şubat 2017'de tanıttı.

Füzenin 1400 kilometre menzili olduğu ve "havada imhayı engelleyecek bir akıllı savaş başlığı" taşıdığı açıklandı.

İsyancılar, 5 Şubat 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın 40 kilometre güneyindeki bir askeri üssün hedef alındığı saldırıda Burkan 2-H'in kullanıldığını ve 800 kilometre menzile ulaşıldığını iddia etti.

Husiler, füzenin "hareketli bir askeri taşıyıcıdan" fırlatılabildiğini gösteren bir video da paylaştı.

Suudi Arabistan, bu füzelerinin İran tarafından geliştirildiğini ve 2015'ten bu yana Yemen hükümetine karşı savaşan Husilere verildiğini öne sürüyor.

Buna karşın Burkan serisinin, Rus yapımı Scud füzelerinin daha önce rastlanmayan bir türevi olduğu ve Kuzey Kore'den elde edildiği iddiası da dile getiriliyor.

Husilere göre Burkan 2-H füzeleri;

Husiler Burkan 2-H'in kullanıldığı füze saldırısı ile savaşta "yeni bir aşamaya" geçildiğini söylüyor.