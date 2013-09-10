Burkalı kot reklamına tepki



ABD’de bir giyim markasının sonbahar kreasyonunu tanıtmak için hazırladığı reklam panoları tepki topladı.

Firmanın Tumblr bloggerlarını model olarak kullandığı reklamda bir kadın, başında kot pantolondan yapılmış bir burkayla poz veriyor. Reklamın yanında ise ‘Göründüğüm gibi değilim’ yazısı yer alıyor ve burkanın altından dövmeli bir kol uzanıyor.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre markanın yeni sanat yönetmeni Nicolo Formichetti, reklamın toplumsal çeşitliliği vurguladığını söyleyerek kampanyayı savundu. Formichetti, “Yaratıcı toplumdan çeşitliliği yansıtan insanları bulmaya çalıştık” ifadesini kullandı.

Reklamı sosyal medyada paylaşanlar ise kampanyayı eleştirdi. “Burka kapitalizm malzemesi mi oldu” gelen eleştiriler arasında.