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Burkalı kot reklamına tepki

Bir giyim markası yeni kreasyonunu tanıtmak için, başında kot pantolondan yapılmış burkayla poz veren kadın afişi kullandı. Markanın reklamı tepki topladı

10 Eylül 2013 16:22


ABD’de bir giyim markasının sonbahar kreasyonunu tanıtmak için hazırladığı reklam panoları tepki topladı.

Firmanın Tumblr bloggerlarını model olarak kullandığı reklamda bir kadın, başında kot pantolondan yapılmış bir burkayla poz veriyor. Reklamın yanında ise ‘Göründüğüm gibi değilim’ yazısı yer alıyor ve burkanın altından dövmeli bir kol uzanıyor.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre markanın yeni sanat yönetmeni Nicolo Formichetti, reklamın toplumsal çeşitliliği vurguladığını söyleyerek kampanyayı savundu. Formichetti, “Yaratıcı toplumdan çeşitliliği yansıtan insanları bulmaya çalıştık” ifadesini kullandı.

Reklamı sosyal medyada paylaşanlar ise kampanyayı eleştirdi. “Burka kapitalizm malzemesi mi oldu” gelen eleştiriler arasında.

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