Burkalı Barbie bebekler satışa sunuldu

T24-Sarilere, burkalara ve kimonolara sarınmış Barbie bebekler, hayır için Floransa'da satışa çıkıyor. Barbie'nin 50. yılı vesilesiyle 500 bebek üretildi.



Hintlilerin meşhur kıyafetleri sarileri giymiş, Müslümanlar'ın giydiği burkalara sarılmış ve Japonlar'ın meşhur kimonosuna sarınmış barbie bebekler İtalya'nın Floransa kentinde yarın açık artırmaya sunulacak.

Londra merkezli müzayede evi Sotheby's'in organize ettiği ve Salón del Cinquecento del Palacio Vecchio'da gerçekleşecek açık artırmanın geliri Save The Childen adlı sivil toplum kuruluşuna aktarılacak.

Mandarina Duck, Poltora Frau ve Fila gibi markalara çalışmış olan İtalyan tasarımcı Eliana Lorena'nın hazırladığı 500 kadar bebek bugün Floransa'daki Il Serraglio galerisinde sergilenecek.

Etkinliğe, Barbie'nin 50. yılını kutlamak adına bebeğin üreticisi Mattel'in İtalya şubesinin sponsor oluyor.