T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Burka yasağı eşitlik mi, hak ihlali mi?

İtalya'nın Liguria bölgesinde, "kadın-erkek eşitliğine aykırı" olduğu gerekçesiyle kamu kurumlarında, peçe ve burka gibi örtülerin yasaklanması planlanıyor. Ancak bu yasağın hak ihlali olduğu itirazları var.

08 Mart 2017 20:53

İtalya'nın Liguria Bölgesinin Başkanı Giovanni Toti, "kadın-erkek eşitliğine aykırı" olduğu gerekçesiyle, hastaneler de dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarında, peçe ve burka-çarşaf türü örtülere yasak getirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Ancak tasarıya, kılık kıyafetine göre kadınlara yasak getirilmesinin bir hak ihlali olduğu itirazları yapılıyor.

Sağ kanattaki Haydi İtalya partisinden olan Toti ile aşırı sağdaki Kuzey Ligi'nden Bölge Meclisi Başkan Yardımcısı Sonia Viale tarafından hazırlanan burka yasağı bu hafta içinde bölge meclisinde oylanması planlanıyor.

Toti, burkayı "kadına karşı baskının en kötü sembolü" olarak niteleyerek, "İtalya'da yaşayanlar, kadın-erkek eşitliği kurallarına en azından asgari ölçüde saygı göstermek zorundalar" dedi.

Aynı zamanda Liguria bölge meclisinin sağlıktan sorumlu üyesi olan Sonia Viale de, "Liguria bölgesinin kadın haklarını savunmak adına ayrımcılık karşıtı önlemler almasını ve burka giyen kişilerin sağlık kurumlarına girişinin yasaklanmasını doğru buluyorum" diye konuştu.

Viale, yasağın güvenlik kurallarına da uygun olduğunu söyledi.

Burka yasağı planına, Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini'den de destek geldi. Salvini, "Dünya Kadınlar Günü'nde süren yararsız laf salatasına karşılık" Liguria Bölgesi'nin "kadınların özgürlüğünü, onurunu, bağımsızlığını ve güvenliğini sağlamak için somut bir girişimde" bulunduğunu savundu.

Öte yandan, esas, kılık-kıyafetine göre kadınların hareket alanını kısıtlamanın bir hak ihlali olduğunu savunanlar da var.

Merkez-soldaki Demokratik Parti'nin Liguria bölge lideri Raffaella Paita, "Hangi dine mensup olursa olsun ve nasıl giyinirse giyinsin herkesin tedavi hakkı vardır. Burka giyen bir kadın acil servise gelirse ne olacak? Doktorlar başka yere gitmesini mi söyleyecek?" dedi.

5 Yıldız Hareketi'nden Liguria bölge meclisi üyes Alice Salvatore de yasak planını "ayrımcı ve anayasa aykırı" olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Salvatore, böyle bir yasağın "kadın haklarını genişletmek yerine daha da daraltacağını" ve "tüm kadınları inciteceğini" söyledi.

Dünya Kadınlar Günü arifesinde böyle bir yasak planıyla ortaya çıkılmasını "demagojik propaganda" diye niteleyen Salvatore, "Ayrımcılıktan bahsetmek istiyorsak önce hala mevcut olan büyük gelir uçurumuna, şiddete maruz kalan kadınlara bakalım" dedi.

Eleştiriler üzerine bir açıklama daha yapan Liguria Bölge Başkanı Toti ise "Muhaliflerin bir yandan 8 Mart'ı kutlarken bir yandan da burkayı övmesi tuhaf... Burka kadının erkeğe boyun eğişinin sembolüdür ve İtalya gibi bir modern demokraside buna müsamaha gösterilemez" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LiguriaAncakLiguria Bölgesinin Başkanı Giovanni TotiHaydiTotiKuzey Ligi Bölge Meclisi Başkan Yardımcısı Sonia VialeSonia VialeKuzey LigiMatteo SalviniSalviniKadınlar GünüLiguria BölgesiDemokratik Parti Liguria

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24