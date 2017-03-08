Burka yasağı eşitlik mi, hak ihlali mi?

İtalya'nın Liguria Bölgesinin Başkanı Giovanni Toti, "kadın-erkek eşitliğine aykırı" olduğu gerekçesiyle, hastaneler de dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarında, peçe ve burka-çarşaf türü örtülere yasak getirilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Ancak tasarıya, kılık kıyafetine göre kadınlara yasak getirilmesinin bir hak ihlali olduğu itirazları yapılıyor.

Sağ kanattaki Haydi İtalya partisinden olan Toti ile aşırı sağdaki Kuzey Ligi'nden Bölge Meclisi Başkan Yardımcısı Sonia Viale tarafından hazırlanan burka yasağı bu hafta içinde bölge meclisinde oylanması planlanıyor.

Toti, burkayı "kadına karşı baskının en kötü sembolü" olarak niteleyerek, "İtalya'da yaşayanlar, kadın-erkek eşitliği kurallarına en azından asgari ölçüde saygı göstermek zorundalar" dedi.

Aynı zamanda Liguria bölge meclisinin sağlıktan sorumlu üyesi olan Sonia Viale de, "Liguria bölgesinin kadın haklarını savunmak adına ayrımcılık karşıtı önlemler almasını ve burka giyen kişilerin sağlık kurumlarına girişinin yasaklanmasını doğru buluyorum" diye konuştu.

Viale, yasağın güvenlik kurallarına da uygun olduğunu söyledi.

Burka yasağı planına, Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini'den de destek geldi. Salvini, "Dünya Kadınlar Günü'nde süren yararsız laf salatasına karşılık" Liguria Bölgesi'nin "kadınların özgürlüğünü, onurunu, bağımsızlığını ve güvenliğini sağlamak için somut bir girişimde" bulunduğunu savundu.

Öte yandan, esas, kılık-kıyafetine göre kadınların hareket alanını kısıtlamanın bir hak ihlali olduğunu savunanlar da var.

Merkez-soldaki Demokratik Parti'nin Liguria bölge lideri Raffaella Paita, "Hangi dine mensup olursa olsun ve nasıl giyinirse giyinsin herkesin tedavi hakkı vardır. Burka giyen bir kadın acil servise gelirse ne olacak? Doktorlar başka yere gitmesini mi söyleyecek?" dedi.

5 Yıldız Hareketi'nden Liguria bölge meclisi üyes Alice Salvatore de yasak planını "ayrımcı ve anayasa aykırı" olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Salvatore, böyle bir yasağın "kadın haklarını genişletmek yerine daha da daraltacağını" ve "tüm kadınları inciteceğini" söyledi.

Dünya Kadınlar Günü arifesinde böyle bir yasak planıyla ortaya çıkılmasını "demagojik propaganda" diye niteleyen Salvatore, "Ayrımcılıktan bahsetmek istiyorsak önce hala mevcut olan büyük gelir uçurumuna, şiddete maruz kalan kadınlara bakalım" dedi.

Eleştiriler üzerine bir açıklama daha yapan Liguria Bölge Başkanı Toti ise "Muhaliflerin bir yandan 8 Mart'ı kutlarken bir yandan da burkayı övmesi tuhaf... Burka kadının erkeğe boyun eğişinin sembolüdür ve İtalya gibi bir modern demokraside buna müsamaha gösterilemez" diye konuştu.