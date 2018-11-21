Burhaniyeli kadınlar 'zumba' ile forma giriyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi’nin geçtiğimiz sene başlattığı zumba kursları devam ediyor. Özellikle kadınların severek yaptığı zumba, Burhaniye Belediyesi’nin usta öğreticisi ve diyetisyeni eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Burhaniye Belediyesi sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçtiğimiz sene diyetisyen eşliğinde başlattığı zumba derslerine devam ediyor. İlçeden genç-yaşlı birçok kadının katıldığı zumba dersleri hafta içi her gün yapılıyor. Çalışan kadınlar için ise pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları zumba dersleri veriliyor. Ücretsiz verilen kurslara katılım için bir kitap getirmek yeterli oluyor.

Burhaniye Belediyesi\'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile ilk olarak ücretsiz diyetisyen hizmeti ile obeziteye karşı savaş açtığını belirten Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, \"Sporu hayatımızın bir parçası olarak görmek adına ilçemiz genelinde birçok çalışmaya imza atıyoruz. Hemen hemen her mahallemizde spor alanları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun dışında çağımızın en büyük ilgi gören sporlarından olan zumba eğitimini de vatandaşlarımıza ücretsiz olarak veriyoruz. Kadınlarımızın zumbaya ilgisi oldukça yoğun ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca bu projemizi bir amaca daha bağladık. Okuyan bir toplum olma yolunda küçük bir katkıda bulunmak için eğitime gelen kadınlarımızdan sadece bir kitap istiyoruz. Bu toplanan kitapları çocuklarımıza gençlerimize hediye edeceğiz\" dedi.



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