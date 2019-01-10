Burhaniye'den Derik'teki öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve giysi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinin desteği ile topladıkları kırtasiye malzemeleri ve giysileri, Mardin’in Derik ilçesine bağlı Direkli köyündeki Hacı Ahmet Irmak İlkokulu’na gönderdi.

Burhaniyeli öğrenciler, Mardin Derik ilçesine bağlı Direkli köyündeki öğrencilerin yardım isteğine duyarsız kalmadı. Okuldaki 232 öğrenci ile öğretmen ve veliler, Mardinli öğrencilere yardım için seferber oldu. İlçede çok sayıdaki esnaf da yardımsever öğrencilere destek oldu. Hazırlanan 47 koli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin de katıldığı törenle kargoya verildi.

Yardımlarının devam edeceğini anlatan Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu Müdürü Arif Ertekin, “Okul aile birliğimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz hep birlikte el ele verip Mardinli öğrencilerimizi bir nebze olsun sevindirmek için bu işe giriştik. Onları mutlu edebilirsek, bizde mutlu oluruz, seviniriz. Ne mutlu bize, böyle projelerimizi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah, ilerde daha da büyüklerini yapacağız” dedi.

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Alper Yıldırım ise, “Bunu, Okul Aile Birliği, velilerimiz ve öğrencilerimizle gerçekleştirdik. Hazırlanan 47 koli yardımı kargoya vermiş durumdayız. Mardin’in Derik ilçesindeki Direkli Köyü İlkokulu’nda okuyan kardeşlerimizi sevindirmek istedik. İyi günlerde, can sağlığıyla kullanmalarını temenni ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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