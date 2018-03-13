T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burhaniye'de minik öğrencilerden kedilere yuva

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Faruk Kızıklı İlkokulu Kelebekler Ana Sınıfı öğrencileri, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında hazırladıkları kedi yuvalarını ilçenin çeşitl

13 Mart 2018 23:08

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Faruk Kızıklı İlkokulu Kelebekler Ana Sınıfı öğrencileri, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında hazırladıkları kedi yuvalarını ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdi.
Burhaniye Belediyesi işbirliği ile çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için gerçekleştirilen proje kapsamında, 5-6 yaş arası 13 öğrencinin, ailelerinin desteğiyle hazırladığı 18 kedi evi parklara, okul bahçelerine ve çocukların evlerine yakın çevrelere koyuldu. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda hazırladıkları küçük kedi kumbaralarında paralarını biriktiren ve kediler için mamalar alan minik öğrenciler, kedi evlerini yarıyıl tatilinde ailelerinin desteğiyle hazırladı. Öğrencilerin sokak hayvanlarının barınmasında önemli rol oynayacak birbirinden değişik şekil ve renkte hazırladıkları sevimli kedi evlerinin her birine bir öğrencinin adı verildi.
Dünyanın sadece insanlara ait olmadığını ve sokak hayvanları ile birlikte yaşamanın öğrenilmesi gerektiğinin altını çizen Burhaniye Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, hayvan sevgisini insanlara küçük yaşta aşılamanın önemini vurguladı. Bu tür projelerin kendisini son derece mutlu ettiğini belirten Başkan Uysal, çocukların ve gençlerin sokak hayvanlarıyla tanışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Faruk Kızıklı İlkokulu Kelebekler Ana Sınıfı öğretmeni Özlem Demirbaş’ı kutladı.
Başkan Uysal, \"Öğretmenimiz bize gelip projeyi anlattığında belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirttik. Bizden kedi evlerinin korunmasını istediler. Biz de bu arzularını kabul ettik, yuvaların üzerine yazıları yazdırdık ve küçük kardeşlerimizle birlikte dağıtımını yaptık. Çocuklarımız bakımlarını da üstlenmek istedikleri için çoğunu öğrencilerin oturdukları evlere yakın çevrelere yerleştirdik. Bıraktığımız 18 kedi evine belediyemiz veteriner hizmetleri yetkililerince mama kabı ve mama da temin edildi\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefer TALAYBURHANİYE Balıkesir DHA BALIKESİRin BurhaniyeFaruk KızıklıKelebekler Ana SınıfıBalıkesir Eğitimde Niteliği GeliştirmeBENGİBurhaniye BelediyesiTutum YatırımTürk Malları HaftasındaDünyanınBurhaniye Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24