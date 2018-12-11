Burhanettin Kocamaz: HDP hariç diğer partilerden davet geldi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti\'nin yerel seçim için Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhanettin Kocamaz, \"HDP hariç diğer siyasi partilerin hepsinden \'Bizimle beraber ol, göreve devam et\' şeklinde davet geldi. Ama biz Sayın Meral Akşener ve ekip arkadaşlarının çağrısına uyarak, iyilerle birlikte olmaya karar verdik\" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçim için İYİ Parti\'den Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu duyurulduktan sonra seçim startını \'Çeyrek asırlık hizmet aşkıyla sizlerle birlikte Mersin daha iyi olacak\' sloganıyla Tarsus\'tan verdi. İlçe sakinlerinin davul ve zurna çaldırarak, coşkuyla karşıladığı Kocamaz, İYİ Parti İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Halka hitabında 25 yıl boyunca Mersin\'e hizmet ettiğini dile getiren Kocamaz, \"Hizmet aşkımızı ve halkımızla bütünleşmemizi bir türlü hazmedemeyenler; bizi dışlarcasına, bizi adeta kapının kenarına itercesine halktan koparmaya çalıştılar. Bu kadar uzun süre halka hizmet eden bir kişinin böyle bir vefasızlığa uğratılmaya çalışılmasını vatandaşımız dahi kabul etmedi ve ilk günden bu yana bize yoğun bir baskı başladı. Mutlaka tekrar aday olmamız hatta bu vefasızlığı yapanlara hesap sormamız gerektiğini ifade ettiler. HDP hariç diğer siyasi partilerin hepsinden \'Bizimle beraber ol, göreve devam et\' şeklinde davet geldi. Ama biz bizim yapımıza uyan, aynı düşünceleri yıllarca paylaştığımız ve halen de aynı düşünceleri ayakta tutabilmek için yola çıktığımız Sayın Meral Akşener ve ekip arkadaşlarının çağrısına uyarak iyilerle birlikte olmaya karar verdik\" diye konuştu.

\'GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN\'

Kendisine ve çalışma arkadaşlarına çeşitli kumpaslar kurulduğunu savunan Başkan Kocamaz, \"Başlangıçta hepimiz bunu bir şer gibi gördük; ama ben öyle inanıyorum ki Cenab-ı Allah bunu 31 Mart\'ta hayra dönüştürecek. Allah doğrularla beraberdir. Arkadaşlarımız bizim bilgimiz dışında bir platform oluşturarak Mersin ve Türkiye genelinde, \'Burhanettin Kocamaz yalnız değildir\' dediler. Bu halka çığ gibi büyüdü. İYİ Parti çatısı altında bu yolun açık olduğunu gördük ve yola çıktık. İnşallah Rabb\'im bizleri mahcup etmeyecektir. 31 Mart\'a kadar sürdüreceğimiz mücadelesi ile birlikte hedefimize ulaşacağız. Gazamız mübarek olsun\" dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca ise Başkan Kocamaz ile birlikte çıktıkları yolda Mersinlileri daha iyi günlerin beklediğini, 31 Mart\'ta tercih edilmeleri halinde Kocamaz tarafından bugüne kadar verilen hizmetlerin artarak, devam edeceğini söyledi.



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