Burhan Sönmez, Uluslararası PEN Yönetim Kurulu’na girdi

K24*

Burhan Sönmez, 100’den fazla ülkede temsilciliği bulunan Uluslararası PEN’in 12 kişilik Yönetim Kurulu'na katıldı.

Uluslararası PEN Başkanı Jennifer Clement, Sönmez’in üyeliğe kabulünü Türkiye’de ifade özgürlüğü konusunda yaşanan sorunlara işaret ettiği açıklamasıyla duyurdu.

Uluslararası PEN Yönetim Kurulu'nun onursal başkanlığını Nobel Ödüllü Mario Vargas Llosa sürdürürken, başkan yardımcılığını ise J.M. Coetzee ve Toni Morrison üstleniyor.

Jennifer Clement, olumsuz haberlerin yanında “olumlu bir not” olarak “ödüllü harika romancı, yayıncı ve avukat Burhan Sönmez’in Uluslararası PEN Yönetim Kurulu'na katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyarım” sözleriyle Sönmez’in üyeliğini açıkladı. Clement açıklamasında Türkiye’deki tutuklu gazeteci ve yazarlarla ilgili kaygılarını da dile getirdi:

“Bugün Türkiye’de yaklaşık 150 gazeteci tutuklu. Bu, onu Çin, Mısır ve Eritre’yi de aşarak dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi haline getiriyor. 170’den fazla haber kuruluşu kapatıldı, 30’dan fazla yayınevi kapatıldı ve her gün sırf ifade özgürlüğünü kullandığı için hapsedilmiş insan hikâyeleri oluyor ve bu da eleştirel seslerin neredeyse tamamen susturulmasına neden oluyor.”

İngiliz PEN’in Türkiye’deki tutuklu gazeteci ve yazarların özgürlüğüne kavuşması için başlatılan imza kampanyasına katılım çağrısını da yineleyen Clement, tüm edebiyatseverleri gazeteci Ahmet Şık’a ve hapisteki Cumhuriyet Gazetesi yazarlarına desteğe davet etti.

İkinci romanı Masumlar ile 2011 yılı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne değer görülen Burhan Sönmez’in Kuzey ve İstanbul İstanbul olmak üzere ses getiren iki romanı daha bulunuyor.

Bu haber ilk olarak K24'te yayımlanmıştır.