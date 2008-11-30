Burhan Şeşen'in oğlu ölümle pençeleşiyor

Grup Gündoğarken'in solistinin oğlu Serhan Şeşen'in beyninde ödem oluştu. Yoğun bakıma alınan talihsiz gencin durumu ağır…



Grup Gündoğarken'in solistlerinden müzisyen Burhan Şeşen'in 26 yaşındaki oğlu Serhan Şeşen, ölümle pençeleşiyor.



Menenjit teşhisi konulan Serhan Şeşen'in yoğun bakıma alındığını söyleyen İstanbul Maltepe'deki Sema Hastanesi'nin Başhekimi Doç. Dr. İlyas Akdemir, "Serhan bize iki gün önce geldi. Vücut direnci düşük olduğu için sinüzit hastalığı menenjite çevirmiş. Yalnız menenjit hastalarında beyin apsesi olabilir. Tomografilerde de beyin apsesi ve nadir görülen yaygın hava izlenmiştir. Bunun üzerine hastaya acilen beyin ameliyatı yapılmıştır" dedi.



'Yaşama şansı çok düşük'



Doç. Dr. Akdemir, şunları söyledi: "Serhan, 10 gün önce ateş ve başağrısı şikâyetleriyle kaldırıldığı bir başka hastanede, üst solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla tedavi sürecine alınmıştır. 10 günlük sürecin ardından ailesinin isteğiyle hastanemize nakledilen Serhan Şeşen'in tetkiklerine hastanemize gelir gelmez, vakit kaybedilmeden başlanılmıştır. Ancak şu an için toparlanması çok zor, yaşama şansı çok düşük görünüyor."



Bu zor günde tüm sanatçı dostlarının yanında olduğunu söyleyen baba Burhan Şeşen ise, "Pırlanta gibi oğlum şu anda ölümle pençeleşiyor. Doktorlar yaşama şansının yüzde 50-60 olduğunu söylüyorlar. Serhan, şu anda makineye bağlı yoğun bakımda ve biz de kapısında uyanmasını bekliyoruz. Şu anda bekleyip dua etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

