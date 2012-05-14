Burhan Kuzu'ya yine yumurtalı saldırı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) bağlı Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne gelen Kuzu, Didem Yaman Konferans Salonu'nda “Türkiye'nin dünya sorunları ve yeni anayasa” konulu konferans verdiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir öğrenci yumurta attı. Atılan yumurta, kürsüye ulaşmadan yere düştü. Yumurta parçaları Biga Belediye Başkanı Mehmet Özkan ile AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Şengül Emre'nin üzerine sıçradı.

Bu sırada bazı öğrenciler de pankartlar açarak slogan attı, Öğrenciler, özel güvenlik görevlileri ve jandarmanın müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.

Kuzu, bunun yanlış bir davranış olduğunu belirterek, “Soru ve cevap şeklinde konferans sona erecekti. Biraz daha sabretseydiler bütün sorularını cevaplayacaktım” dedi.