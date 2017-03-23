Burhan Kuzu'ndan Londra saldırısı yorumu: Terör, Avrupa'ya "Seni en güvenli bölgenden de vururum" diyor!

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, İngiltere'nin başkenti Londra'da 5 kişi hayatını kaybetmesine 40 kişinin de yaralanmasına sebep olan terör saldırısına ilişkin olarak "İngiltere'de terör saldırısı. Bununla terör Avrupa'ya diyor ki 'İşte en güvenli bölgenden de vururum seni'" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine hitap ettiği konuşmasında da "Böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz!" demişti.

Batı'da tepki çeken bu sözlerin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da bir terör saldırısı gerçekleşti. Birleşik Krallık, İngiliz Parlamentosu yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla sarsıldı. Saldırıda biri polis 5 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 40 olarak açıklandı.

Londra'daki saldırı anında İngiliz Parlamentosu'nda neler yaşandı?

Britanya merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Londra parlamentosu önündeki saldırıdan kısa süre sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın batılı ülkelerle ilgili yaptığı açıklamalarını bir kez daha hatırlattı. Tweet'teki haberin başlığında "Erdoğan Avrupalıları uyardı" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan iki dilde kınama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki terör saldırısını Türkçe ve İngilizce mesajlarla kınadı. Saldırı sonrası mesaj yayımlayan Erdoğan, "Londra'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak, Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Bu elim hadisede yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Birleşik Krallık halkına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, küresel barış ve güvenliğe büyük tehdit oluşturan terörle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la dayanışma içerisindedi" diye yazdı.

Son olarak da AKP'li Burhan Kuzu, resmi Twitter hesabından Londra'daki saldırıyla ilgili bir tweet attı. Kuzu attığı tweet'te "İngiltere'de terör saldırısı. Bununla terör Avrupa'ya diyor ki, en güvenli bölgeniz İngiltere mi? İşte en güvenli bölgenden de vururum seni" ifadesini kullandı.

Londra'daki saldırı anı kamerada: