Burhan Kuzu: Ya başkanlık ya pişmanlık

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemine ilişkin 'Hem kendi için hem ülke için hem de bizler için çok önemli bir durum. Benim sloganım şu, ya başkanlık ya pişmanlık" dedi.

Kuzu, Afyonkarahisar'da yapılan AKP 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kuzu, "Başkanlık sistemini savunmak kolay değildi ama bugün bu noktaya gelmesi beni mutlu etti. Tabi bunu zaman zaman başka liderler de Demirel, Özal, Türkeş, Çiller, Ecevit... Bunlar da dillendirdi ama bir türlü olmadı. Fakat onlarla bizim bir farkımız var, onlar hep dağıldığı zaman dillendirdi, biz en güçlü olduğumuz zamanlarda dillendiriyoruz. O bakımdan önümüzdeki fırsatı değerlendirip, millet adına bu sistemi Türkiye'ye kazandırmamız lazım. Gelecek nesilleri düşünüyorsak başkanlık modeli, gelecek seçimleri düşünüyorsak başka bir model de olabilir. Çok da fark etmez." diye konuştu.

"MHP'nin desteği önemli"

Kuzu, "Bir sistemi ortaya koymak kolay değil, süre kısa olunca da tamamını belki söyleyemiyorsun. Ama salondaki hava olumlu gözüküyor. Ben böyle hissettim. Tavırlarından, alkışlarından onu algıladım" dedi.

Kuzu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben parti kurucusuyum, burada birkaç kez toplantı yapılmıştı. Tabi başkanlık modeli gibi bir konunun yine burada gündeme gelmesini de çok ciddi olarak masaya yatırılmasını da bir kader çizgisi olarak görmek lazım. İnşallah halka gitme imkanı sağlanırsa tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu desteği önemli. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Kendileri karşı olabilirler, ona da saygımız olur. Ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'demokraside madem ki son kararı halk verir, bu yolu açalım' demesi hem kendi için hem ülke için hem de bizler için çok önemli bir durum. Benim sloganım şu, ya başkanlık ya pişmanlık."

"Başkanlığa destek yüzde 50'nin altına inmedi"

Kuzu, başkanlık modelini de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Yakın bir zamanda herhalde partimiz heyeti belirler. Zaten bu konuda eski çalışmalarımız çok. Biz sıfırdan bir şey yapacak değiliz. Nerede duracağımıza karar vermemiz gerekir. Anayasa metinleri üç aşağı beş yukarı belli zaten. Onlar içinden bir karma olabilir" dedi.