Burhan Kuzu: Rejim değişikliği demeyin ağrımıza gidiyor; sistemin amblemi; "Ne olursan gel"

AKP İstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden anayasa değişikliği görüşmelerinde "rejim değişiyor" söylemlerini iftira olarak nitelendirdi. "Cumhuriyet yerinde, demokrasi yerinde, laiklik ilkesi yerinde, öteki ilkeler yerinde, Atatürk de tam yerinde oturmuş -şükür- çok doğru duruyor, yerinde duruyor" diyen Kuzu, "Rejim değişikliği demeyin ama eleştirin başka şeyleri. Bu, bizim ağırımıza gidiyor” açıklamasında bulundu. Kuzu, "Sistemin amblemi şu, ‘Ne olursan gel' Hazreti Mevlâna. Kim çok kucaklarsa, bu kadarız" yorumunda bulundu.

Kuzu’nun tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

AK PARTİ GRUBU ADINA BURHAN KUZU (İstanbul) – Getirilen modelde değerli arkadaşlar, efendim, "Rejim değişiyor." lafı kesinlikle iftiradır. Rejim değişiyor diye bir şey yok; cumhuriyet yerinde, demokrasi yerinde, laiklik ilkesi yerinde, öteki ilkeler yerinde, Atatürk de tam yerinde oturmuş -şükür- çok doğru duruyor, yerinde duruyor. Dolayısıyla zerre kadar bir sorun yok. Hiç kimse buradan girmesin, ne olur. Bakın, bizi üzmeyin, "Rejim değişikliği" demeyin ama eleştirin başka şeyleri. Bu, bizim ağırımıza gidiyor, böyle bir şey yok. Memleketin rejimi cumhuriyettir, ilelebet yaşayacaktır. Bir alkış da buna. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, son olarak şununla bitireyim: Üniter yapıda bir sorun yok. "Üniter yapımız, efendim, öz yönetimdir, özerk yönetimdir, bilmem ne." gibi, bunlara asla girme söz konusu olamaz. Federal yapı, Başkanlık modelinin zorunlu unsuru değildir.

Son bir cümlem de şu olsun değerli arkadaşlar: Bilesiniz ki partilerin sayısında bundan sonraki dönemde asla azalma olmaz. Brezilya'da, bakın, şu anda 21 tane parti var.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sekiz dakika daha verin Sayın Başkan.

BAŞKAN - Efendim, bir dakika daha veriyoruz bütün grupların ittifakıyla.

BURHAN KUZU (Devamla) - Başkanlık sistemi onuruna verdi, sağ olsun.

21 parti var şu anda Brezilya'da, Başkanlık modeli var. Ama şu olur: İki siyasi parti, iki lider öne geçer; ikinci turda kimin kazanacağı belli olmaz, buradan da söylüyorum. Dolayısıyla hiç kimse bu sistemde kendini garanti görmez. Şu olacak: Muhalefetten diyelim, varsayalım şu anki muhalefetten çıktı lider, bu taraftan çıktı; her ikisinden de diyecek ki: "3 bakanı ben geldiğim zaman soldan alacağım.", o diyebilir ki: "Ben sağdan alacağım bakan yardımcısını."

MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Hani koalisyonlar kötüydü?

BURHAN KUZU (Devamla) - Böylece Türkiye'de uç olmayan insanlar kazanır. Sistemin amblemi şu: "Ne olursan gel." Hazreti Mevlâna. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ha, sistem bu. Kim çok kucaklarsa, bu kadarız