Burhan Kuzu: Parlamento bugün ölü, mümkün mü 316 kişinin evet demesi; yeni anayasa ile baraja gerek yok

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin hayata geçirilmesi sonucunda hükümet kurma sorununun ortadan kalkacağını savundu. Kuzu, "Yeni anayasa ile hükümet dışarıda kuruluyor, halk tarafından kuruluyor, dolayısıyla da baraja gerek yok" dedi. Kuzu, yeni anayasa ile parlamenter sistemin son bulacağı noktasında eleştiri getirenlere cevap verirken "'Parlamento öldü' diyenlere cevap: Parlamento bugün ölü. 316 AK Parti’li ‘evet’, bu kadar muhalefet ‘hayır’ diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı konuda 3 kardeşi götür, 'ben kırmızı', 'öteki sarı', 'diğeri yeşili' ister. Mümkün mü 316 kişinin evet demesi? Parti disiplini bu. Parlamenter rejim bu. Bundan kaçmak istiyorum" dedi.

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Kuzu, özetle şunları söyledi:

"Baraj, hükümet çıksın, az parti parlamentoya girsin diye var. Eski yıllara göre söylersek, zayıf hükümetler kuruluyor, 6-7 parti parlamentoya giriyor, 4’lü koalisyonlar oluşuyordu. Zorluk da bu noktada ortaya çıkıyor, hem güvenoyunda hem hükümetin yıkılmasında. Burada partinin çokluğundan kimse rahatsız değil. Buradaki rahatsızlık; çok sayıda grup oluyor, dağılıyor, hükümet kurulamıyor.

"Parlamento bugün ölü"

"Şimdi hükümet dışarıda kuruluyor artık. Bu anayasa ile cumhurbaşkanını halk seçiyor, o da hükümetini kuruyor. Hükümet kurulduğuna göre de barajın bir anlamı kalmıyor. Barajın bulunmasının sebebi burada koalisyonu kurma zorluğudur, az parti girsin de hükümet kurulabilsin endişesidir. Bu olmayacağına göre benim kanaatim baraj seviyesi düşürülebilir. Doğrudur, yanlıştır... Bu bir kanaattir. Zaman içerisinde, belki seçim yasaları, Siyasi Partiler Kanunu değişebilecek. İçtüzük değişecek. Artık tasarı gelmeyecek hükümetten. Tasarı kavramı çıkacak mesela içtüzükten. Yasaların yüzde 100’ü hükümetten geliyor, artık gelmeyecek. Burada biz kendimiz yazacağız yasaları, teklifi vekiller verecek. ‘Parlamento öldü’ diyenlere cevap: Parlamento bugün ölü. 316 AK Parti’li ‘evet’, bu kadar muhalefet ‘hayır’ diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı konuda 3 kardeşi götür, ‘ben kırmızı’, ‘öteki sarı’, ‘diğeri yeşili’ ister. Mümkün mü 316 kişinin evet demesi? Parti disiplini bu. Parlamenter rejim bu. Bundan kaçmak istiyorum. Ben istiyorum ki buraya gelen kanuna, muhalefetin, iktidarın bir bölümü ‘evet’ desin, kalan bölümü ‘hayır’ desin; kim çoksa o çıksın. Bugün ABD böyle çalışıyor."