Burhan Kuzu: Ortada hükümet yok

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, "Bugün bir erken genel seçim olsa muhalefet partilerine sorsanız tek başına hükümet çıkacağını söyleyemiyorlar. Ortada hükümet yok. Yatırımlar durmuş vaziyette. Herkes önünü göremiyor"dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kuzu, başkanlık sisteminin mutlak istikrar garanti eden bir sistem olduğunu söyledi.

Kuzu, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği "Genç Diplomat Akademisi"nde "Türkiye'de yeni anayasa" konulu ders verdi.



Başkanlık sistemi ve Türkiye'deki anayasa çalışmalarını anlatan Kuzu, parlamenter sistemin dönem dönem Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklediğini savundu.

Türkiye'deki tek parti hükümetlerinden sonra kurulan koalisyonların olumsuz yönleri olduğunu belirten Kuzu, "Menderes, Demirel, Özal topladı, koalisyonlar bitirdi. Tayyip bey topladı, Davutoğlu devam ettirdi. Koalisyon, kurulursa bitirir. Bu parlamenter sistemde 10 senede toplananlar, 6 ayda bitirilir" diye konuştu.



Burhan Kuzu, 7 Haziran'da yapılan genel seçimlere de değinerek, "Tüm hedef, AK Parti'yi, Erdoğan'ı bitirmekti" ifadesini kullandı.



Kuzu, "AK Parti kazanacağına PKK kazansın, dediler. Bu memleketin beyaz Türkleri, sahte Kemalistler, Atatürkçüler, Nişantaşı'nın sosyetesi götürdüler, sırf Tayyip Erdoğandüşmanlığı nedeniyle PKK'nın uzantısı olan HDP'ye oy verdiler" dedi.

Türkiye'deki demokratik sistemin darbelerle kesintiye uğradığını söyleyen Kuzu, "Milli egemenlikteki sorun, Türkiye'de hep yaşandı. Sağ hükümetler, bu sorun nedeniyle muktedir olamadılar. 27 Mayıs, Menderes'e karşı yapıldı. Demirel'in bulunduğu dönemde irili ufaklı 6 darbe oldu. 28 Şubat, Erbakan'a karşı yapıldı. 27 Nisan bildirisi de Erdoğan'a karşı yapıldı. Ama darbeye ilk karşı duran siyasetçi, Recep Tayyip Erdoğan'dı" diye konuştu.

Kuzu, yeni anayasa çalışmalarına da değinerek, en uzun süreli anayasa komisyonu başkanlığı yapan kişi olduğunu anlattı.



Burhan Kuzu, şöyle devam etti:

"13 sene bu görevi ifa ettim. AK Parti, sayısal çoğunluğundan feragat ederek meclisteki diğer partilerin anayasa komisyonunda üçer üye ile temsil edilmesini ve yazılan maddelerin oy birliği ile çıkmasını kabul etti. Amaç, yeni anayasanın yapılabilmesiydi. Çalışmalar neticesinde uzlaşılan 60 maddenin geçirilmesine karar verildi. Ancak başta buna CHP 'evet' dedi, sonra MHP'nin hayır demesiyle onlar da 'hayır' dedi. Biz, 130 maddelik başkanlık modelini içeren bir metin sunduk. Ancak siz 3 parti parlamenter sistemi içeren bir metinde uzlaşırsanız, biz buna da 'evet' dedik ama onu da yapamadılar."



"Seçim sonuçlarının başkanlık sistemine yönelik tartışmaları bitirdiği" yönündeki değerlendirmelere ilişkin Kuzu, "Biz, başkanlık sistemini tam da bugünler yaşanmasın diye önerdik. Bugün bir erken genel seçim olsa muhalefet partilerine sorsanız tek başına hükümet çıkacağını söyleyemiyorlar. Ortada hükümet yok. Yatırımlar durmuş vaziyette. Herkes önünü göremiyor. Bütün bunlar, parlamenter sistemin sorunları. Oysa başkanlık sistemi, mutlak istikrar garanti eden bir sistemdir" dedi.