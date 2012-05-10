Burhan Kuzu: Önce harp okullarını düzeltmek lazım

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesiyle ilgili olarak, "Mesele maddenin kalması ya da kalkması değil. Özellikle Harp Okullarının eğitimini düzeltmek lazım." dedi.

Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nde bugün ’Yeni Anayasa Yapım Süreci’ konulu konferansa katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TSK’nın İç Hizmet Kanunu’nun 35’inci maddesinin yeniden tanımlanacağı ve darbelerin tarih olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Kuzu, "35’inci maddenin kalması ya da kalkması darbeyle alakalı bir mesele değil bana göre. Asker darbe yaptığı zaman bunu her zaman kullandı, ama hiçbir zaman hukuk metni bir darbeye zemin hazırlayamaz. O hukuk metni olmaz. Eğer bu bir yetki ise o zaman şöyle olması lazım. Başbakanı arayacak Genelkurmay başkanı (darbe yapanlara söylüyorum), ’Ey başbakan 35. maddenin şartları gerçekleşti. Sen kalk ben geliyorum.’ Niye gece 3’te geliyor gündüz 3’te gelmiyor o zaman. Adama sorarlar. Dolayısıyla böyle bir yetki yok" dedi. Darbenin, darbeye teşebbüsün eskiden idam, bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan bir suç olduğunu hatırlatan Kuzu, "O maddede düzenleme yapılabilir ama darbe yapmak isteyen insana o madde ne destek olur ne de engel olur. Kafaya koymuşsa zaten gelir" dedi.

‘Gençlerin kafasından kaldırmak lazım’

Bunun zeminini kaldırmak gerektiğini ifade eden TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, "Demokrasiyi güçlendirmek, gençlerin kafasından bunu kaldırmak lazım. Özellikle Harp okullarının eğitimini buraları düzeltmek lazım. Eğer oralarda bir sıkıntı varsa oraları düzeltmek lazım. Oralarda sivile güveni, demokrasiye, temsilcilere güveni aşılamak lazım. Meclisin üstünlüğünü aşılamak lazım. Herkesin görevi olduğunu söylemek lazım. Askerin görevinin askerlik, savunma görevi olduğunu, siyasetçilerin de başka görevi olduğunu anlatmak lazım. Bunu yaparsak köklü çözüm orada. Yoksa madde kalkmış kalkmamış bunların bir anlamı yok" diye konuştu.

‘Diktatörlükten korkuyorsanız başkanlık sisteminin limanına sığının’

Başkanlık sistemi için muhalefetin "diktatörlük gelecek" eleştirilerini de yanıtlayan Burhan Kuzu, parlamenter sistemin diktatörlük olduğunu belirterek, "Parlamenter sistem iflah olmaz bir model. Diktatörlük varsa bugün parlamenter sisteminde var. Diktatörlükten korkuyorsanız başkanlık sisteminin limanına sığının. Başkanlık modeli aklın bulduğu bir sistem" dedi. Kuzu, Türkiye’nin yaptığı en iyi anayasaların Atatürk dönemindeki yapılan 1921-1924 anayasaları olduğunu da belirtti.

Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, tutuklu hükümlü sayılarının geldikleri dönemden çok farklı olduğunu belirterek, "Bizden önce yüzde 30 hükümlü yüzde 70 tutuklu vardı. Bugün tam tersi bir durum var" diye konuştu.