Burhan Kuzu öğrencilere 'yumurta' attı!

Ankara Üniversitesi'de 2 sene önce öğrencilerin yumurtalı eylemine maruz kalan Burhan Kuzu, Konya Üniversitesi'nde öğrencilere yumurta şeklindeki çikolatalardan attı.

Gazeteci yazar Abbas Güçlü, bu haftaki programının çekimini yapacağı Selçuk Üniversitesi'nde (SÜ) konuğu TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Kuzu'ya bir sepet içinde yumurta görünümündeki çikolataları verdi.

Kuzu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde çok sayıda üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, çikolataları öğrencilere attı.

Her tarafa yumurta yemesi pahasına gittiğini söyleyen Kuzu, Samsun'da kendisine bir devekuşu yumurtası verildiğini anımsattı. Kuzu, şunları kaydetti:

''Sonra Çanakkale'ye gittim. Biga ilçesinde. Önce dedim ki 'ben Ankara'dan geldim çocuklar. Başka elbise yok. Burada garibim. Tekrar Ankara'ya döneceğim, gömlek de getirmedim. Yumurta varsa bugün atmayın. Başka bir gelişte atın, o zaman yedek elbiseyle gelirim' dedim. 45 dakika bekledi, huyu kurusun sonunda yumurtayı dayanamadı attı yine. Ama bu sefer isabet etmedi. Davacı olup olmadığımı soran jandarma ekiplerine davacı olmadığımı söyledim. 30 yıl üniversitede hocalık yaptım hiçbir zaman öğrencimden davacı olmadım. Burası Mevlana şehri. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Mevlana'nın hoşgörü şehrinde yumurta atmak hoş karşılanmaz. Ben de size çikolatalı yumurta atıyorum.''

Öğrenciler de çikolatalar için Kuzu'ya çiçek atarak teşekkür etti.