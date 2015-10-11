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Burhan Kuzu: "Millet kaosu seçti" tespitim zaman içinde beni doğruladı, bunun neresi milli iradeye saygısızlık?

Kuzu'nun, 7 Haziran seçimlerinden sonra attığı "Millet kaosu seçti" tweeti tepki çekmişti

11 Ekim 2015 23:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Burhan Kuzu, 7 Haziran seçimleri sonrasında attığı, "Millet kaosu seçti, hayırlı olsun" tweet'iyle ilgili açıklama yaptı. Kuzu, "7 Haziran seçim sonuçlarına bakarak millet kaosu seçti demişim. Bu tesbit zaman içinde beni doğruladı. Bunun neresi milli iradeye saygısızlık?" dedi.

 

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