Burhan Kuzu isyan etti: Siyasetin adaleti yok, Allah’a havale ediyorum

Bakanlar Kurulu'nun açıklanması üzerine, gazeteci Ersoy Dede Twitter hesabından "Olsun be Burhan Hocam" diyerek Burhan Kuzu'ya göndermede bulundu. Kuzu ise Dede'ye "Ersoy,siyasetin adaleti yok.Ne yapalım Allah'a havale ediyorum." diyerek sitemini dile getirdi.

Dün akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili montaj görüntüler paylaşan Kuzu yeni kabinede de kendine yer bulamadı.

Kabine revizyonu sonrası oluşan yeni Bakanlar Kurulu'nda yer almayan AKP'li Burhan Kuzu adalet talep etti.

Bakanlar Kurulu'nun açıklanması üzerine gazeteci Ersoy Dede Twitter hesabından "Olsun be Burhan Hocam" diyerek Kuzu'ya göndermede bulundu. Kuzu ise Dede'ye "Ersoy,siyasetin adaleti yok.Ne yapalım Allah'a havale ediyorum." diyerek sitemini dile getirdi.