T24 LogoT24 Logo
Politika

Burhan Kuzu isyan etti: Siyasetin adaleti yok, Allah’a havale ediyorum

Dün akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili montaj görüntüler paylaşan Kuzu yeni kabinede de kendine yer bulamadı

19 Temmuz 2017 18:31

Bakanlar Kurulu'nun açıklanması üzerine, gazeteci Ersoy Dede Twitter hesabından "Olsun be Burhan Hocam" diyerek Burhan Kuzu'ya göndermede bulundu. Kuzu ise Dede'ye "Ersoy,siyasetin adaleti yok.Ne yapalım Allah'a havale ediyorum." diyerek sitemini dile getirdi.

Dün akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili montaj görüntüler paylaşan Kuzu yeni kabinede de kendine yer bulamadı.

Kabine revizyonu sonrası oluşan yeni Bakanlar Kurulu'nda yer almayan AKP'li Burhan Kuzu adalet talep etti.

Bakanlar Kurulu'nun açıklanması üzerine gazeteci Ersoy Dede Twitter hesabından "Olsun be Burhan Hocam" diyerek Kuzu'ya göndermede bulundu. Kuzu ise Dede'ye "Ersoy,siyasetin adaleti yok.Ne yapalım Allah'a havale ediyorum." diyerek sitemini dile getirdi.

ETİKETLER

burhan kuzubakankabineersoy dedeisyan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24