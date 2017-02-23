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Politika

Burhan Kuzu: Her modelde oluyor; Aliyev'in hanımını getirip yardımcısı yapması doğru değil

CHP yorumu: Anlatmak istediğimiz buydu

23 Şubat 2017 15:36

AKP'nin anayasa mimarlarından İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva’yı cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atamasını eleştirdi. Kuzu "Her modelde bu tür akraba kayırmaları doğru da değil, etik de değil, yanlış. Ama her sistem buna müsait, eğer yapacak olan varsa. Hanımını getirip yardımcısı yapmasını ben doğru bulmam" dedi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Burhan Kuzu şöyle konuştu:

"Bugün varsayalım ki başbakan kendi eşini başbakan yardımcısı yaptı, yurt dışına gittiğinde de vekaletini verdi, buna ne engel var? Onu yapan bunu da yapar, hoş değil ama hukuken bir engel yok. Bunun sistemle bir alakası da yok. Başkanlık modelinde de bunu yapan yapar, parlamenter sistemde de yapan yapar. Bu doğru bir şey değil ama ‘Başkanlık gelince bu olur da şimdi olmaz’ diye bir şey yok. Her modelde bu tür akraba kayırmaları doğru da değil, etik de değil, yanlış. Ama her sistem buna müsait, eğer yapacak olan varsa. Hanımını getirip yardımcısı yapmasını ben doğru bulmam. Ama buna hukuken bir engel de yok. Ancak, bu örnekten hareket ederek başkanlık sistemi aleyhine bir şey çıkarılamaz."

CHP yorumu: Anlatmak istediğimiz buydu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in eşi Aliyeva’yı cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atamasına CHP’den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, şöyle konuştu:

"Anlatmak istediğimiz aynen bu. Cumhurbaşkanlığı sistemi, bir cumhurbaşkanının iyi niyetine ve kararına bırakılmayacak kadar önemlidir. Biz bunu söylediğimizde ‘Olur mu öyle şey’ diyorlardı ama bak geçen yıl yetki verildi, bu yıl yaptı. Demek ki yapılabiliyormuş. ‘Yetkiyi tek kişiye veren sistem, padişahlığa götürür’ dediğimizde, ‘1923’te bitti’ diyorlardı. Yarın babadan oğula geçecek bir sisteme, kâğıt üzerine hiçbir engel yok.”

"Burada da evladını yapar"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da şunları söyledi:

"Binlerce kelimeyle anlatamayacağımız ve Türkiye’nin de başına gelmesi mümkün bir tablo, burnumuzun dibinde yaşandı. ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunu yapar’ demiyorum. Ama bir başkası gelir Türkiye’de de böyle bir değişiklik sonrası, Azerbaycan’da eşini başkan yardımcısı yapmış; burada evladını yapar."

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