Burhan Kuzu: HDP'ye kapatma dosyası iddiaları deli saçması

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Burhan Kuzu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "HDP'nin kapatılması için hukuki hazırlık yapıyor" iddialarını yalanladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Aldığımız duyumlara göre, Burhan Kuzu'nun bürosunda parti kapatma planı yapılıyor. Bunla ilgili dosya hazırlayıp bu yılın sonuna kadar HDP'yi kapatmayı düşünüyorlar" demişti.

Burhan Kuzu bu iddialara “Bu iddiaları reddediyorum. Benim üzerinden Cumhurbaşkanını hedef göstermek istiyorlar. İddialar deli saçması. Benim ömrümde özel bürom olmadı. Mağduru oynuyor. Demirtaş yalan şampiyonu” diyerek yanıt verdi.

Kuzu şöyle dedi:

“Demirtaş, yalan söylemede çok maharetli. Suruç olayını bile AK Parti ’nin değişik noktalarına çekti. Bilerek yapıyor, hedef saptırma gündem değiştirme… Ama millet bunları yutmaz. Ne kadar yalan söylerse söylesin.”

Burhan Kuzu, ömrü boyunca özel bir bürosu olmadığını belirtirken, parti kapatmalara karşı olduğunu bütün dünyanın bildiğini söyledi. Kuzu, “Ömrümde hiç özel bürom olmadı. Hala da yok” diye konuştu.