Burhan Kuzu: Doğal liderleri dinleyip, ona göre hareket etmek lazım

TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan krizin ardından AKP'nin olağanüstü kongre kararı almasını değerlendirdi.

Erdoğan ile Davutoğlu arasında ufak tefek sorunlar olduğunu savunan Kuzu, “Tayyip Erdoğan’ın hukuken olmasa da doğal liderliği tartışılmaz. Partiye emek vermiş doğal liderleri mutlaka dinlemek, ona göre hareket etmek lazım" dedi.

Kuzu, yürütmede iki başlılık olan her yerde ufak tefek sorunların olabileceğini belirten Kuzu, şunları söyledi:

“Pelikan dosyasının internette ortaya çıkması, perşembe günü yapılacak toplantının çarşamba yapılması ve biraz da gazetelerde ‘arada sorun mu var’ gibi bir takım durumlar ortaya çıkması, bugünkü toplantıyı önemli hale getirdi. Açıklamalara baktığımız zaman normal bir toplantının uzun halini görüyoruz. Benim gördüğüm önemli bir problem yok. Ama şunu kabullenmek gerekir ki; yürütmede iki başlılık olan her yerde ufak tefek sorunlar mutlaka olur. Mesele bunu büyütmeden tolere edebilmek. Niye başkanlık modelini istiyoruz? Bunun eski örneklerini gördük; Özal ile Mesut Yılmaz arasında, Akbulut arasında. Demirel, Çiller’i camdan aşağıya atıyormuş neredeyse. Sezer ile malum Ecevit arasında sorunlar oldu. Bence en makul ve sağlıklı bu ikili arasında gidiyor. Cumhurbaşkanımızla bugün konuştuk ama bu mesele hiç gündeme bile gelmedi. Şuan bir şey görünmüyor ama yarın basın bunu farklı yorumlayabilir. Diyelim bir gerilim olduğunu varsayalım; istifa gibi bir şey olmuş olsaydı yine bu kadar sürmezdi. Ben bunu öyle görmüyorum.”

“Erdoğan'ın doğal liderliği tartışılmaz”

Kuzu, partiye emek vermiş bir liderin sözlerinin mutlaka dinlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Olağan olsun, olağanüstü olsun kongre her partinin bir sürecidir. Kongrelerde aklıselim davrandıktan sonra parti çok güçlü de gelir. Olağanüstü kongre yapan parti zayıflar diye bir şey yok. Demek ki hizmet şeklinde bir farklılık ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuken olmasa da doğal liderliği tartışılmaz. Eski yıllarda özellikle Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki durumlarda, eğer Cumhurbaşkanı’nın bir kenara çekerek Başbakan tek başına hareket etmişse, hem Mesut Yılmaz’da bunu gördük, hem Çiller’de bunu gördük, parti bitmiştir. Partiye emek vermiş doğal liderleri mutlaka dinleme, ona göre hareket etmek lazım. Aralarında ufak tefek sorunlar olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun, kongre yapılır, bir arkadaşımız aday olur. Belirtilen şekilde parti yoluna devam edecek zaten.”