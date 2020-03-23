Burhan Kuzu'dan Koronavirüs yorumu: Neden dünya diken üstü, sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var?

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, Ebola, Sers, Mers'in yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) oransal olarak hayatını kaybedenlerin daha fazla olduğunu söyleyerek; "Daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü. Peki neden dünya diken üstü? Sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var?" dedi.
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Eski AKP milletvekili Kuzu, Türkiye dahil dünyada 350 bini aşkın insanda görülen ve 15 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın (pandemi) ilan ettiği Covid-19'un insanlar üzerinde yarattığı etkiyi "sosyal medyanın abartısı" olarak nitelendiren Kuzu şunları söyledi:
"Ebola 1976’da 13 bin; Sars 2002’de 8 bin; Mers 2012’de 858; domuz gribi 2009’da 8238 can aldı. Aslında yakalanan kişiler ile ölenlerin oranı Covid-19’dan daha fazla. Daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü Peki neden dünya diken üstü?Sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var?"
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan, Koronavirüs'e ilişkin yaptığı açıklamada virüsün SARS ve MERS ile kıyasladığında daha bulaşıcı olduğuna işaret ederek, "MERS'in bulaşıcılık katsayısı 2 idi, SARS'ın 1,8. Oysa Covid-19'un yaklaşık 3" demişti.